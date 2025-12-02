Klik venligst



Svensk togopertør begynder at køre mellem Stockholm og Hamburg via København og Kolding

Tirsdag 2. december 2025 kl: 20:41
Af: Redaktionen

Fra mandag 4. maj næste år kan man køre med et svensk togselskab direkte til og fra Hamburg fra en række stationer i Danmark - eller til eller fra en række byer i Sverige med Stockholm som endestation

Det er den svenske togoperatør, Snälltåget, som mandag 4. maj sætter gang i en hurtig forbindelse på banestrækningen mellem Stockholm og Hamburg via centrale stationer som Malmö, København, Padborg og Neumünster med en daglig forbindelse hver vej. 


Togets er kører på Snälltåget's nye forbindele har en restaurantvogn i togstammen, så man kan spise under vejs på turen, som i sin fulde længde mellem Stockholm og Hamburg varer 11 timer og 13 minutter. Rejsetiden mellem eksempelvis Kolding og Berlin er på tre timer og tre minutter.


Det er muligt at booke billet til toget til og med lørdag 1. november 2026.


Tidstabel 2026

Stockholm-Malmö-København-Hamburg

Stockholm C

10.43

Södertälje Syd

11.01

Norrköping C

12.10

Linköping C

12.35

Nässjö C

13.32

Alvesta

14.10

Hässleholm C

14.55

Eslöv

15.17

Lund C

15.30

Malmö C, ankomst

15.41

Malmö C, avgång

16.15

København Syd

16.46

Odense

18.14

Kolding

18.54

Padborg

19.50

Neumünster

21.06

Hamburg Hbf

21.57

Hamburg-København-Malmö-Stockholm

Hamburg Hbf

09.51

Neumünster

10.40

Padborg

12.11

Kolding

13.01

Odense

13.41

København Syd

14.57

Malmö C, ankomst

15.35

Malmö C, avgång

16.18

Lund C

16.30

Eslöv

16.41

Hässleholm C

17.05

Alvesta

17.45

Nässjö C

18.25

Linköping C

19.22

Norrköping C

19.48

Södertälje Syd

20.56

Stockholm C

21.17




