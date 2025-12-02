Svensk togopertør begynder at køre mellem Stockholm og Hamburg via København og Kolding

Tirsdag 2. december 2025 kl: 20:41

Det er den svenske togoperatør, Snälltåget, som mandag 4. maj sætter gang i en hurtig forbindelse på banestrækningen mellem Stockholm og Hamburg via centrale stationer som Malmö, København, Padborg og Neumünster med en daglig forbindelse hver vej.









Togets er kører på Snälltåget's nye forbindele har en restaurantvogn i togstammen, så man kan spise under vejs på turen, som i sin fulde længde mellem Stockholm og Hamburg varer 11 timer og 13 minutter. Rejsetiden mellem eksempelvis Kolding og Berlin er på tre timer og tre minutter.









Det er muligt at booke billet til toget til og med lørdag 1. november 2026.









Tidstabel 2026 Stockholm-Malmö-København-Hamburg Stockholm C 10.43 Södertälje Syd 11.01 Norrköping C 12.10 Linköping C 12.35 Nässjö C 13.32 Alvesta 14.10 Hässleholm C 14.55 Eslöv 15.17 Lund C 15.30 Malmö C, ankomst 15.41 Malmö C, avgång 16.15 København Syd 16.46 Odense 18.14 Kolding 18.54 Padborg 19.50 Neumünster 21.06 Hamburg Hbf 21.57 Hamburg-København-Malmö-Stockholm Hamburg Hbf 09.51 Neumünster 10.40 Padborg 12.11 Kolding 13.01 Odense 13.41 København Syd 14.57 Malmö C, ankomst 15.35 Malmö C, avgång 16.18 Lund C 16.30 Eslöv 16.41 Hässleholm C 17.05 Alvesta 17.45 Nässjö C 18.25 Linköping C 19.22 Norrköping C 19.48 Södertälje Syd 20.56 Stockholm C 21.17

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.