Svensk togopertør begynder at køre mellem Stockholm og Hamburg via København og Kolding
Tirsdag 2. december 2025 kl: 20:41Af: Redaktionen
Fra mandag 4. maj næste år kan man køre med et svensk togselskab direkte til og fra Hamburg fra en række stationer i Danmark - eller til eller fra en række byer i Sverige med Stockholm som endestation
Det er den svenske togoperatør, Snälltåget, som mandag 4. maj sætter gang i en hurtig forbindelse på banestrækningen mellem Stockholm og Hamburg via centrale stationer som Malmö, København, Padborg og Neumünster med en daglig forbindelse hver vej.
Togets er kører på Snälltåget's nye forbindele har en restaurantvogn i togstammen, så man kan spise under vejs på turen, som i sin fulde længde mellem Stockholm og Hamburg varer 11 timer og 13 minutter. Rejsetiden mellem eksempelvis Kolding og Berlin er på tre timer og tre minutter.
Det er muligt at booke billet til toget til og med lørdag 1. november 2026.
Tidstabel 2026
Stockholm-Malmö-København-Hamburg
Stockholm C
10.43
Södertälje Syd
11.01
Norrköping C
12.10
Linköping C
12.35
Nässjö C
13.32
Alvesta
14.10
Hässleholm C
14.55
Eslöv
15.17
Lund C
15.30
Malmö C, ankomst
15.41
Malmö C, avgång
16.15
København Syd
16.46
Odense
18.14
Kolding
18.54
Padborg
19.50
Neumünster
21.06
Hamburg Hbf
21.57
Hamburg-København-Malmö-Stockholm
Hamburg Hbf
09.51
Neumünster
10.40
Padborg
12.11
Kolding
13.01
Odense
13.41
København Syd
14.57
Malmö C, ankomst
15.35
Malmö C, avgång
16.18
Lund C
16.30
Eslöv
16.41
Hässleholm C
17.05
Alvesta
17.45
Nässjö C
18.25
Linköping C
19.22
Norrköping C
19.48
Södertälje Syd
20.56
Stockholm C
21.17
