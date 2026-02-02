Retten i Kolding har frifundet transportfirma og chauffør

DYRETRANSPORT MED 67 DØDE GRISE:

Mandag 2. februar 2026 kl: 13:46

Sydøstjyllands Politi oplyser følgende i forbindelse med afgørelsen ved Retten i Kolding mandag 2. februar:





"I sagen var et transportfirma og en ansat lastbilschauffør tiltalt for grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling i forbindelse med transporten af 680 grise, hvor 67 af grisene døde. De 67 grise døde, fordi temperaturen blev for høj i forbindelse med læsning af grisene på en sættevogn med flere dæk uden, at ventilationen blev øget. Det resulterede blandt andet i overophedning hos grisene, der befandt sig på sættevognens tre nederste dæk.

Transportfirmaet og lastbilschaufføren har gennem hele forløbet nægtet sig skyldige. Ved Retten i Kolding blev transportfirmaet lastbilschaufføren frifundet, da retten ikke fandt, at lastbilchaufføren havde handlet uagtsomt".









- Der er tale om en tragisk sag med mange døde dyr. Nu må vi afvente at få dommen på skrift og så læse rettens begrundelse godt igennem. Derefter må vi vurdere, om dommen skal tages til efterretning, eller om den skal indstilles til anke, siger specialanklager Pernille Moesborg fra anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi.





