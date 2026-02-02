Havarikommission er blevet en del af Vejdirektoratet
Mandag 2. februar 2026 kl: 12:36Af: Redaktionen
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev ved årsskiftet en del af Vejdirektoratet. Skiftet fra at være en selvstændig enhed til at være en del af Vejdirektoratet er sket som led i SVM-Rgeringens langsigtede statslige arbejdsprogram
Vejdirektoratet oplyser, at beslutningen er truffet på baggrund af en gennemgang af opgavevaretagelsen på trafiksikkerhedsområdet med henblik på at samle opgaverne og sikre den bedst mulige anvendelse af ressourcerne.
Opgaverne, som Havarikommissionen for Vejtrafikulykker hidtil har taget sig af, blive fremover blive varetaget inden for Vejdirektoratets samlede opgaveportefølje og vil blive prioriteret og tilrettelagt i overensstemmelse hermed.
Nøglepunkter vedrørende sammenlægningen:
- Integrere dybdegående ulykkesanalyser direkte i arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden
- Dybdeanalyser af hyppige og alvorlige ulykker (bil, cykel, MC) for at identificere årsager frem for juridisk skyld
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, HVU, har hidtil arbejdet tæt sammen med Vejdirektoratet, politiet og hospitaler.
