Havarikommission er blevet en del af Vejdirektoratet

Mandag 2. februar 2026 kl: 12:36

Vejdirektoratet oplyser, at beslutningen er truffet på baggrund af en gennemgang af opgavevaretagelsen på trafiksikkerhedsområdet med henblik på at samle opgaverne og sikre den bedst mulige anvendelse af ressourcerne.









Opgaverne, som Havarikommissionen for Vejtrafikulykker hidtil har taget sig af, blive fremover blive varetaget inden for Vejdirektoratets samlede opgaveportefølje og vil blive prioriteret og tilrettelagt i overensstemmelse hermed.









Nøglepunkter vedrørende sammenlægningen:

Integrere dybdegående ulykkesanalyser direkte i arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden

Dybdeanalyser af hyppige og alvorlige ulykker (bil, cykel, MC) for at identificere årsager frem for juridisk skyld





Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, HVU, har hidtil arbejdet tæt sammen med Vejdirektoratet, politiet og hospitaler.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.