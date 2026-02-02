Is i havn stopper sejlende "busser"
Mandag 2. februar 2026 kl: 10:27Af: Redaktionen
Havnebusserne i København ligger mandag stille på grund af is i havnen. Ifølge Dinoffentligetransport.dk gælder det hele driftdøgnet
Der var mandag formiddag ingen melding om, hvordan det forventes at være de kommende dage, hvor vejrudsigten spiller efter samme melodi, som de seneste godt 14 dage - blæsende med vind fra øst.
Havnebusserne sejler på Linie 991, 992 og 993.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
