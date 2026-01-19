Systemfejl blokerede for togdriften

Mandag 19. januar 2026 kl: 11:13

Frem til mandag klokken 12 kører der ingen tog på de jyske strækninger, som kører på det digitale signalsystem. Det vil sige, at der kører tog på strækningerne Fredericia-Padborg, Fredericia-Aarhus (til Skanderborg på grund af sporombygning i Aarhus) og Tinglev-Sønderborg.









Problemerne skyldtes en fejl, som opstod efter, at signalsystemet skulle tages i brug mellem Aarhus og Skanderborg i weekenden.









Banedanmark oplyser, at fejlen er lokaliseret og en udbedringen er i gang. I løbet af mandag morgen og formiddag er der foretaget testkørsler på flere strækninger.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.