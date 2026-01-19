Systemfejl blokerede for togdriften
Mandag 19. januar 2026 kl: 11:13Af: Redaktionen
Natten til søndag opstod der en systemfejl hos Banedanmark i forbindelse med en opdatering. Fejlen blokerede for togdriften på de fleste banestrækninger i Jylland. Banedanmark forventer, at togene kører igen mandag fra middagstid. Hos DSB og GoCollective har fejlen udløst store forsinkelser, da det ikke har været muligt at finde busser nok til at erstatte togdriften
Frem til mandag klokken 12 kører der ingen tog på de jyske strækninger, som kører på det digitale signalsystem. Det vil sige, at der kører tog på strækningerne Fredericia-Padborg, Fredericia-Aarhus (til Skanderborg på grund af sporombygning i Aarhus) og Tinglev-Sønderborg.
Problemerne skyldtes en fejl, som opstod efter, at signalsystemet skulle tages i brug mellem Aarhus og Skanderborg i weekenden.
Banedanmark oplyser, at fejlen er lokaliseret og en udbedringen er i gang. I løbet af mandag morgen og formiddag er der foretaget testkørsler på flere strækninger.
