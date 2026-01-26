Trafikselskab for Midtjylland har fået ny bestyrelse

Af: Redaktionen Midttrafiks nye bestyrelse og direktør Lars Berg (stående nummer tre fra højre) (Foto: Region Midtjylland)

Claus Leick (SF) overtager formandsposten efter Steen Vindum (V), som bliver 1. næstformand. Den nye formand har siddet i Midttrafiks bestyrelse siden 2022.









Den nye formand peger på, at den kollektive trafik står over for store forandringer de næste år, hvor et ekspertudvalg nedsat af SVM-Regeringen har leveret forslag til eventuel ny organisering og en række fokusområder, som de danske mobilitetsselskaber skal levere på.









- Samtidig skal dampen holdes oppe på den grønne omstilling af busserne for at leve op til vores målsætning om fossilfrie A-kontraktbusser i 2030. Og endelig er der hele mobilitetsdagsordenen, hvor der er brug for at tænke nyt i forhold til landdistrikterne. Her skal transport med bus, tog, cykel og samkørsel hænge bedre sammen og være nemt at kombinere, siger Claus Leick fortsætter:









- Jeg glæder mig til samarbejdet med Midttrafik, der med en ny og ambitiøs strategiplan er gearet til de nye opgaver. Det samme gælder Midttrafiks ejere, der i højere grad prioriterer tiltag, der skal få flere borgere til at rejse med den kollektive trafik som en løsning på både trængsels- og klimaproblematikker. Tiltag som for eksempel billigere billetter gør, at bus, tog, letbane og flextrafik bliver et mere attraktivt alternativ til bilen.









Bestyrelsen i Midttrafik for 2026-2029:

Formand Claus Leick (F) Skanderborg Kommune

1. næstformand Steen Vindum (V) Silkeborg Kommune

2. næstformand Jakob Fuglsang Andersen (F), Region Midtjylland*

Albert Rosenkrantz Conradsen (F) Aarhus Kommune*

Anders Bøge (F) Skive Kommune

Klaus Flæng (A) Holstebro Kommune*

Majbritt Birkholm (O) Region Midtjylland*

Mikael Bak Würtz (O) Ikast-Brande Kommune

Torben Hansen (A) Randers Kommune*





*nye medlemmer





Midttrafik's politisk sammensatte bestyrelse sidder i fire år, hvor medlemmerne skifter i takt med det foregående kommunal- og regionsrådsvalg i november. Det er en politisk bestyrelse, der består af ni medlemmer

Alle kommuner i Midtjylland er repræsenteret i Midttrafiks repræsentantskab

Aarhus Kommune har en fast plads i bestyrelsen, Region Midtjylland har to faste pladser i bestyrelsen, mens de sidste seks pladser bliver udpeget blandt de øvrige kommune-repræsentanter

Bestyrelsen afholder seks møder om året med åben dagsorden og efterfølgende referat

Det er muligt at følge bestyrelsens arbejde via dette link - Bestyrelsen for Midttrafik - klik her:





Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland, som de 18 kommuner i regionen og Region Midtjylland finansierer

Der rejser cirka 57 millioner passagerer med bus, tog, letbane og flextrafik årligt i Midttrafiks område

Midttrafik arbejder strategisk for at levere nem, attraktiv og bæredygtig mobilitet for alle

Midttrafik har en forventning om, at alle kontraktbusser er fossilfrie og kører på el fra 2030. Status på den grønne omstilling er, at 48 procent af kontraktbusserne kører på el, mens både Letbanen (Grenaa-Aarhus-Odder) og Midtjyske Jernbaner (Holstebro-Ringkøbing-Skjern og Vemb-Lemvig-Thyborøn) allerede er el-drevne. Midttrafik arbejder desuden målrettet på at gøre flextrafikken grønnere

