Sværlasttrailere med tre aksler kan trækkes ud og blive fire meter længere
Torsdag 12. marts 2026 kl: 12:50Af: Redaktionen
Transportvirksomheden Poul Schou A/S, der har hovedsæde i Odense, har hentet to nye tre-akslede og nedbyggede Kel-Berg sværlasttrailer hos Lastas i Hedensted. De to nye trailere er med alu-sider og udtræk, så de kan blive fire meter længere
Om de to nye tre-akslede Kel-Berg sværlasttrailere:
Chassis-opbygning:
- Centralvange opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- 2.000 mm høj front med 40 graders skrå hjørner i begge sider
- Alu-sider på repos i en højde på 600 mm
- Alu-sider på lad i en højde på 600 mm
- 2 stk alu-bagdøre i en højde på 600 mm
- Ladlængde på 8.600 mm og med 4.000 mm udtræk
- Reposlængde på 3.800 mm
- To kongeboltpositioner
- To containerbukke i en højde på 800 mm
- Rustfri værktøjskasse i venstre side
- Åben strøkasse i højre side
- 24 kæpstokkke
- Tre ni-tons aksler med tromlebremser, hvor den bagerste er selvstyrende
De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Poul Schou A/S:
Poul Schou A/S har rødder tilbage til 1940. Transportvirksomheden er udviklet gennem tre generationer og råder i dag over en vognpark på omkring 80 lastbiler og beskæftiger ca. 130 medarbejdere. Poul Schou A/S løser flere typer transport- og kranopgaver med eksempelvis kranbil og blokvogn, håndtering af affald og genbrug, udlejning af containere, transport og logistik, levering af sten og grus og lignende.
