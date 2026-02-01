Sværlasttrailere med tre aksler kan trækkes ud og blive fire meter længere

Torsdag 12. marts 2026 kl: 12:50

Om de to nye tre-akslede Kel-Berg sværlasttrailere:





Chassis-opbygning:

Centralvange opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

2.000 mm høj front med 40 graders skrå hjørner i begge sider

Alu-sider på repos i en højde på 600 mm

Alu-sider på lad i en højde på 600 mm

2 stk alu-bagdøre i en højde på 600 mm

Ladlængde på 8.600 mm og med 4.000 mm udtræk

Reposlængde på 3.800 mm

To kongeboltpositioner

To containerbukke i en højde på 800 mm

Rustfri værktøjskasse i venstre side

Åben strøkasse i højre side

24 kæpstokkke

Tre ni-tons aksler med tromlebremser, hvor den bagerste er selvstyrende





De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Poul Schou A/S:

Poul Schou A/S har rødder tilbage til 1940. Transportvirksomheden er udviklet gennem tre generationer og råder i dag over en vognpark på omkring 80 lastbiler og beskæftiger ca. 130 medarbejdere. Poul Schou A/S løser flere typer transport- og kranopgaver med eksempelvis kranbil og blokvogn, håndtering af affald og genbrug, udlejning af containere, transport og logistik, levering af sten og grus og lignende.





