Overlæs kostede 6.000 kroner
Torsdag 12. marts 2026 kl: 10:25Af: Redaktionen
Onsdag først på formiddagen standsede politifolk fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi rutinemæssigt en varebil, der var kommet med færge fra Tysklands. Da bilen så noget tung ud, blev den kontrolvejet
Vejningen viste, at varebilen var læsset 80 procent over, hvad den måtte være. Derfor blev føreren - en 47-årig mand fra Tyskland - sigtet for at køre med overlæs og fik en bøde på 6.000 kroner.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Eldrevne færger kan mindske forureningen
- Norsk rederi har valgt at flytte rute til Hirtshals
- Sværlasttrailere med tre aksler kan trækkes ud og blive fire meter længere
- Overlæs kostede 6.000 kroner
- Data viser prisudvikling på diesel siden 1972
- Vognmand kan løfte 175 ton med ny kranbil
- Priserne på olie stiger og øger fokus på andre løsninger
- Færgedriften mellem Danmark og Tyskland er blevet mere elektrisk
- Antallet af nyregistrerede lastbiler er steget
- Containertransportør har fået nyt man-skab på Sjælland
- Strategisk investering i chaufførområdet skal styrke væksten
- Sønderjysk vognmand har koblet for en ny fire-akslet påhængsvogn med tip
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!