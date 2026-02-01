Overlæs kostede 6.000 kroner

Torsdag 12. marts 2026 kl: 10:25

Vejningen viste, at varebilen var læsset 80 procent over, hvad den måtte være. Derfor blev føreren - en 47-årig mand fra Tyskland - sigtet for at køre med overlæs og fik en bøde på 6.000 kroner.













