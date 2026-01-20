Godsomsætningen på havnen i Kolding satte rekord

Tirsdag 20. januar 2026 kl: 10:01

Af: Redaktionen Mantsinenkran i arbejde på Kolding Havn. (Foto: Kolding Havn)

Ifølge ledelsen af Kolding Havn er der flere forhold, der har bidraget til fremgangen. Men ifølge havnedirektør Heino Svenningsen er det først og fremmest virksomhedernes præstationer, der har betydning for det gode resultat.









- Virksomhederne på havnen gør det virkelig godt, og samarbejdet mellem virksomhederne og havnen er stærkt. Både trofaste og nye kunder sørger for, at der kommer mange skibe til Kolding med gods, der skal læsses og losses, og vores kraner er i konstant drift. Krantimerne er en vigtig indtægtskilde for os, siger han.









Markedets bevægelser har også indflydelse på havnens drift, hvor Koldings centrale placering gør havnen til et interessant knudepunkt for transport og logistik i det sydlige Jylland. Samtidig har havnen specialiseret sig i fast bulk - gods, der kan læsses og losses med en grab - og specialiseringen understøtter den konkrete efterspørgsel.









Anlægsbranchen har brug for råstoffer som sand, grus og sten, der sejles til Danmark fra udlandet eller mellem de danske havne. Kolding Havn oplever også en forøget omsætning af træpiller, biobrændsel og de mere traditionelle godstyper som foderstoffer og gødning til landbruget.









Hos Kolding Havn peger man også på, at bæredygtig transport i stigende grad bliver et konkurrenceparameter, og transport via søvejen afspejler sig positivt i virksomhedernes ESG-regnskaber. Et skib kan erstatte 200-300 lastbiler på vejene og dermed mindske virksomhedernes CO2-udlening.









Afslutningsvis fremhæver direktøren på Kolding Havn medarbejdernes indsats som afgørende for de seneste års gode resultater.









- Vi er kendt for at levere en effektiv og fleksibel service, og det kan vi kun levere, fordi jeg har nogle effektive og fleksible medarbejdere. Det er en meget vigtig forudsætning for, at vi står stærkt i konkurrencen med andre havne og kan blive ved med at fastholde og tiltrække kunder på Kolding Havn, siger Heino Svenningsen.









Fakta om skibe og godsomsætning på Kolding Havn:

2025: 511 skibe og 1.446.387 tons gods

2024: 463 skibe og 1.288.499 tons gods

2023: 373 skibe og 984.076 tons gods

2022: 440 skibe og 1.268.492 tons gods

