Togene er begyndt at køre sydover fra Aarhus

Onsdag 28. januar 2026 kl: 13:52

Siden fredag 16. januar togdriften til og fra Aarhus været indstillet på grund af sporarbejder. Banedanmark melder, at en del af arbejdet er overstået, så der kan igen køre tog sydpå mod Skanderborg.









Under spærringen har Banedanmark og entreprenørerne benyttet muligheden for at arbejde igennem på alle opgaver. Blandt andet er det nye signalsystem blevet taget i brug, og de ombyggede spor 4 til 7 er blevet åbnet i Banegraven efter, at de har fået nye spor og perroner. Samtidig er fornyelsen af spor 2 og 3 gået i gang - og flere broer uden for Banegraven bygges om eller brydes ned.









- Vi ved, at det ikke har været sjovt for passagererne, at der ikke har kørt tog i halvanden uge. Derfor har vi også udnyttet tiden optimalt og planlagt så meget arbejde som muligt under spærringen. Arbejdet er gået godt. Vi har fået taget de nyrenoverede spor 4 til 7 i brug i Banegraven og har hevet spor 2 til 3 op, så de kan få samme overhaling. Vi er desuden kommet i gang med at arbejde på broerne uden for Banegraven, hvilket fortsætter i de kommende uger, siger projektchef i Banedanmark, Helle Thambo.









Selvom trafikken genoptages onsdag morgen, anbefaler Banedanmark, at passagerer tjekker Rejseplanen eller Mit Tog-app'en, da der kan være forstyrrelser i forbindelse med opstarten.









Ombygningen af jernbanen har været i gang siden tirsdag 1. april sidste år, så en ny og moderne jernbane kan lægger sport til el-tog på den østjyske hovedstrækning.









Mod nord er der fortsat spærret frem til søndag 19. april, mens der arbejdes i sporene og nedbrydes en bro uden for Banegraven.

