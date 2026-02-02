Samkørselstjeneste siger tak for turen

- At lukke samkørsel har på ingen måde været en nem beslutning. Samkørsel var starten på GoMore, skriver Matias Møl Dalsgaard, som var med til at grundlægge GoMore og i dag er administrerende direktør i virksomheden.









- Samkørsel blomstrede i årene 2013-2018, og vi faciliterede mere end 2 millioner lift i Danmark. Det førte til et utal af gode, magiske og overraskende møder mellem skønne mennesker. Jeg var selv en meget aktiv bruger af platformen med over 100 lift og gode minder i bagagen, siger han videre.









Han peger på, at markedet for langdistancebusser siden er blevet dereguleret. Her tilbyder eksempelvis Flixbus i dag billige busbilletter mellem landets større byer, hvilket siden 2019 har flyttet mange passagerer fra biler til busser i løbet af 2019. Dernæst blev samkørslen hårdt ramt af corona-tiden i 2020-2021 og ind i 2022.









GoMore oplyser, at siden de store tab af passagerer under corona-tiden har konceptet været en underskudsforretning. I dag udgør samkørsel mindre end 1 procent af virksomhedens forretning.









- Men af kærlighed til konceptet og til vores samkørselshistorie har vi valgt at holde det i live i en årrække. Men nu går den desværre ikke længere. For fortsat at kunne vokse som virksomhed og fokusere der, hvor vi for alvor kan gøre en forskel og indfri vores mission, er vi nødt til at træffe den svære beslutning at lukke samkørsel, siger Matias Møl Dalsgaard, der takker alle, som gennem årene har bakket op om idéen om samkørsel.









Samkørsel med GoMore kan bruges hele februar, men man vil ikke kunne oprette lift, der afgår efter lørdag 28. februar. Allerede oprettede lift med afgang efter lørdag 28. februar vil automatisk blive slettet. Brugerprofiler, konti og login slettes ikke. Hvis man vil hente kvitteringer for sine lift, skal de dog hentes senest lørdag 28. februar, hvorefter de ikke vil være tilgængelige.





