Tyske trafikselskaber er ramt af strejke
Mandag 2. februar 2026 kl: 12:04Af: Jesper Christensen
Mandag klokken 3.30 gik ansatte hos kommunale trafikselskaber i Tyskland i strejke. De ansatte, der er medlemmer af Ver.di - Vereinte Dienstleistungs-gewerkschaft - strejker for at opnå bedre arbejdsforhold og få mere i løn
De strejkende under Ver.di kræver:
- Forkortelse af den ugentlige arbejdstid og skift
- Forlængelse af hvileperioder
- Højere tillæg for nat- og weekendarbejde
I nogle delstater kræver Verdi-medlemmerne også mere i løn.
- De ansatte i den kollektive trafik er udsat for stor belastning på grund af ekstremt uhensigtsmæssige arbejdstider, skifteholdsarbejde og konstant tidspres, påpeger næstformanden for ver.di, Christine Behle. Fagforbundet understreger behovet for akutte forbedringer for at stoppe høje udskiftning af medarbejderne, og så man igen kan rekruttere kvalificerede medarbejdere til den offentlige transport.
Strejken, der løber frem til klokken 3.30 tirsdag og påvirker det meste af Tyskland, er en del af de aktuelle overenskomstforhandlinger mellem arbejdergiverne i og Verdi.
I Tyskland er det i modsætning til Danmark ikke unormalt at strejke i under igangværende overenskostforhandlinger.
