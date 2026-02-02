Tyske trafikselskaber er ramt af strejke

Mandag 2. februar 2026 kl: 12:04

De strejkende under Ver.di kræver:

Forkortelse af den ugentlige arbejdstid og skift

Forlængelse af hvileperioder

Højere tillæg for nat- og weekendarbejde





I nogle delstater kræver Verdi-medlemmerne også mere i løn.





- De ansatte i den kollektive trafik er udsat for stor belastning på grund af ekstremt uhensigtsmæssige arbejdstider, skifteholdsarbejde og konstant tidspres, påpeger næstformanden for ver.di, Christine Behle. Fagforbundet understreger behovet for akutte forbedringer for at stoppe høje udskiftning af medarbejderne, og så man igen kan rekruttere kvalificerede medarbejdere til den offentlige transport.









Strejken, der løber frem til klokken 3.30 tirsdag og påvirker det meste af Tyskland, er en del af de aktuelle overenskomstforhandlinger mellem arbejdergiverne i og Verdi.









I Tyskland er det i modsætning til Danmark ikke unormalt at strejke i under igangværende overenskostforhandlinger.





