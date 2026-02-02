Mandag 2. februar 2026 kl: 13:58

Fredag 30. januar kontrollerede Tungvognscenter Øst fra Midt- og Vestsjællands Politi 14 køretøjer - heraf var 11 danske busser. Politiet konstaterede fejl ved to busser, blandt andet for en ildslukker, som ikke var tilset inden for de seneste år og manglende nødhammere i forhold til antallet af nødudgange. To svenske busser blev kontrolleret uden bemærkninger.





Fem busser blev screenet på en bremseprøvestand, hvor af de to fik forhold påtalt og to blev indkaldt til syn. Derudover blev en lastbil og en påhængsvogn kontrolleret. Påhængsvognen fik nummerpladerne inddraget på stedet.





Under kontrollen blev et vogntog med lastbil og påhængsvogn, belæsset med store trækævler, taget ind til rutinemæssig kontrol. Under klargøring til bremsetest knækkede den forreste aksel på påhængsvognen og vred sig op mod én meter.









- Det er et mirakel, at det ikke sket under kørslen på motorvejen, for så havde chaufføren ikke haft en chance for at styre vogntoget. Var trækævlerne faldet af på motorvejen, kunne det have betydet alvorlig fare for alle trafikanter, siger politikommissær Henrik Haensel, der er leder af Tungvognscenter Øst.









Lørdag 31. januar tjekkede Tungvognscenter Øst ni køretøjer ved Københavns Lufthavn på Amager. En litauisk bus, der udførte buscabotage i form af lejlighedsvis kørsel, manglede ved kontrollen fællesskabstilladelse. Tilladelsen blev senere fremvist, og bøden blev betalt på stedet. To svenske busser fik ingen bemærkninger, mens der blandt seks danske busser blev konstateret flere sager, herunder manglende tilladelser til speciel rutekørsel, fejl på ildslukkere, og overtrædelser af reglerne om køre- og hviletid.









Fire busser blev screenet på en bremseprøvestand, og to af dem blev indkaldt til syn. En påhængsvogn til en bus fik et forhold påtalt.









Søndag 1. februar havde Tungvognscenter Øst fokus på bussers er kørte på Motorvej E20 ved Køge. Her blev 15 køretøjer kontrolleret. Blandt nogle danske busser fandt politiet enkelte fejl, herunder manglende udfærdigelse af kørselsblad samt forhold vedrørende køre- og hviletid, som skal undersøges nærmere. Tre udenlandske busser fra Polen og Tyskland, der kørte international rutekørsel, havde styr på tingene.





Tungvognscenter Øst fortsætter den målrettede buskontrol de kommende uger, mens skisæsonen er på sit højeste.