Færre rejste fra lufthavnen i Billund

Mandag 2. februar 2026 kl: 17:28

I nedenstående tabel kan man se passagertallene for januar i Billund Lufthavn.



Billund Lufthavn - passagertal i januar

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Passagertal 235.360 16.529 112.093 214.018 194.629 206.475 183.860

(Kilde: Billund Lufthavn)

