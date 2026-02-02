Færre rejste fra lufthavnen i Billund
Mandag 2. februar 2026 kl: 17:28Af: Jesper Christensen
I alt rejste 183.860 passagerer gennem Billund Lufthavn i januar. Det var 11 procent færre end samme måned sidste år, hvor tallet var 206.475
I nedenstående tabel kan man se passagertallene for januar i Billund Lufthavn.
Billund Lufthavn - passagertal i januar
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Passagertal
235.360
16.529
112.093
214.018
194.629
206.475
183.860
(Kilde: Billund Lufthavn)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
