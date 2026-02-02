Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Færre rejste fra lufthavnen i Billund

Mandag 2. februar 2026 kl: 17:28
Af: Jesper Christensen

I alt rejste 183.860 passagerer gennem Billund Lufthavn i januar. Det var 11 procent færre end samme måned sidste år, hvor tallet var 206.475

I nedenstående tabel kan man se passagertallene for januar i Billund Lufthavn.

Billund Lufthavn - passagertal i januar


2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Passagertal

235.360

16.529

112.093

214.018

194.629

206.475

183.860

(Kilde: Billund Lufthavn)



Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Luftfragten i Billund fik en god start på året
- Færre rejste fra lufthavnen i Billund
- Over 100.000 fløj via Aalborg i januar
- Rejsebureau øger charterudbuddet fra Aarhus Airport
- Toldere stoppede rejsende med 28.000 cigaretter i bagagen
- Lufthavn på Djursland havde en passagerfremgang på knap 15.000
- Passagertallet satte rekord i lufthavn på Amager
- Nyt anlæg til luftfragt skal øge kapaciteten
- Lufthavn ved Limfjorden rundede 1.500.543 rejsende
- To tredjedele anser teknologi for at være afgørende for vækst
- Forsvaret køber lufthavnsanlæg på Djursland
- Statens opkøb af lufthavnsanlæg på Djursland vækker glæde hos politikere i Aarhus
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst