Statslige redningstjenester kan bruge grønne opmærksomhedslygter
Mandag 2. februar 2026 kl: 18:03Af: Redaktionen
Bekendtgørelsen om forsøgsordning for brug af grønne opmærksomhedslygter omfatter nu også kørsel i forbindelse med statslige redningstjenesters livreddende opgaver. Det oplyser Færdselsstyrelsen
Forsøgsordningen udvides så personer, der kører forbindelse med en livreddende opgave for en godkendt statslig redningstjeneste, kan få medtrafikanternes opmærksomhed, så de kan udvise særligt hensyn.
Færdselsstyrelsen gør opmærksom på, at grønne opmærksomhedslygter ikke giver føreren af køretøjer særlige rettigheder i trafikken. Andre trafikanter har heller ikke særlige forpligtelser overfor et køretøj med grøn opmærksomhedslygte, men det grønne blink signalere et behov for opmærksomhed, så køretøjet ikke forsinkes unødigt.
I forbindelse med ændringen af bekendtgørelsen er Kystredningstjenesten tilføjet som en godkendt statslig tjeneste. Det betyder, at en person, som er på vej til en livreddende opgave for Kystredningstjenesten fra sit hjem, kan benytte en grøn opmærksomhedslygte på sin private bil under kørsel ved en livreddende opgave.
Andre statslige redningstjenester og frivillig organisation eller ordninger, som udfører livreddende opgaver, kan ansøge om at blive omfattet af forsøgsordningen hos Færdselsstyrelsen.
Bekendtgørelse om forsøgsordning for anvendelse af grønne opmærksomhedslygter, der trådte i kraft 1. februar, kan ses her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
