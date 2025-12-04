36 busruter bliver ændret i Storkøbenhavn

Torsdag 4. december 2025 kl: 12:10

Ændringerne betyder, at flere buslinjer får ny rute, nye stoppesteder eller kører oftere eller sjældnere, end hidtil. Nogle passagerer vil opleve, at den daglige bustur fremover går ad en ny vej. Movia anbefaler derfor, at man tjekker ens rejse DOT's hjemmeside eller i Rejseplanen.









- Vi ved, at mange er afhængige af bussen i hverdagen. Derfor har vi i tæt samarbejde med de berørte kommuner og Region Hovedstaden sørget for, at busnettet, også efter letbanens åbning, passer til det liv, folk lever. Det er vigtigt for os, at kunderne oplever, at det hele hænger sammen, og de nye ændringer for busserne, vil skabe en mere sammenhængende offentlig transport i Storkøbenhavn, siger Stine Sander, der er direktør for Kunder og Kommunikation hos Movia.









Hos Movia peger man på, at selvom enkelte buslinier nedlægges, vil andre linier tage over, så man som passager stadig kan tage bussen derhen, hvor man plejer.









For eksempel skal man - hvis man plejer at køre linie 180 og 181 - fremover tage med linje 300S, som kører indtil sommeren 2026. Herefter bliver 300S erstattet af letbanen. I alt sker der ændringer på 36 buslinjer i større eller mindre grad.









Der kommer ændringer på 36 linjer:

500S, 7A, 13, 22, 40E, 55E, 130, 131, 132, 135, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 155, 161, 165, 166, 167, 168, 180, 181, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 385 og 848





Ændringerne sker fra 14. december 2025.





Når letbanen åbner fuldt i sommeren 2026, vil linje 300S blive nedlagt, og linje 200S forkortes og får ny endestation ved Gladsaxe Trafikplads. Derudover vil linje 40E få ny rute ved DTU i Lyngby.





Movia laver nye køreplaner to gange årligt.

