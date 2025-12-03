Nye letbanetog betyder 15 minutters drift til og fra Odder

Onsdag 3. december 2025 kl: 10:24

De otte nye tog, der vil øge den samlede kapacitet hos Aarhus Letbane, skal leveres og indsættes i 2029. Det betyder blandt andet 5 minutters drift mellem Aarhus H og sygehuset i Skejby og 15 minutters drift mellem Aarhus H og byerne Lisbjerg og Nye. Derudover kan Aarhus Letbane også indføre 15 minutters drift til og fra Odder, som i dag har halvtimes drift.









Tog leveres af den schweiziske togproducent Stadler og er af typen Citylink. De er 49 meter lange, har en tophastighed på 100 km/t og plads til 152 siddende og 180 stående passagerer - i alt 332 passagerer. Det er 80 flere end Letbanens nuværende Tango-tog. De nye og længere tog er med også fire dobbeltdøre og to flexrum og forbedrer dermed også muligheden for at medbringe cykler og barnevogne. Ved dørene ind til flexrummene vil der være udskydelige trin, hvilket forbedrer tilgængeligheden.









Udover at de nye letbanetog har plads til flere passagerer, er de udstyret med en batteripakke, der gør, at togene kan køre op til 10 kilometer uden strøm fra køreledninger. Det fleksibiliteten og betyder, at togene også kan køre, hvis der er is på køreledningerne eller på anden måde ikke er strøm - eksempelvis ved nedrevne køreledninger.









- Med flere tog gør vi Letbanen til et endnu stærkere bindeled mellem by og land. Det er helt i tråd med vores vision om at levere stabil og effektiv transport til tiden til østjyderne. Det er en stor gevinst for vores passagerer og for hele Østjylland, sagde Mie Krog, der er bestyrelsesleder i Aarhus Letbane i forbindelse med aftalen med Stadler, der blev underskrevet på rådhuset i Aarhus tirsdag.









- Erfaringerne viser, at vi kan tiltrække flere kunder med flere afgange på Letbanen. Vi er superglade for, at vi løbende udvider køreplanen hen mod 2029 og med de nye tog kan tilbyde flere afgange i myldretiden. Dermed bliver Letbanen et endnu bedre alternativ til bilen og medvirker til at løse byens stigende trafikale udfordringer i myldretiden, fremhævede Midttrafiks direktør Lars Berg.









Aftalen om indkøb af otte nye tog - med mulighed for yderligere tolv - er en af de største investeringer siden letbanen i Aarhus blev anlagt.









- Det er afgørende for aarhusianernes hverdag, at de får endnu bedre mulighed for at komme rundt i vores by. Det er også vigtigt for vores virksomheder, at deres medarbejdere kan komme til og fra arbejde nemt og hurtigt. Jeg glæder mig over, at vi styrker Letbanen som rygrad i den kollektive trafik, så den bliver et endnu bedre tilbud for mange flere, sagde Nicolaj Bang, der indtil årsskiftet er rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.









Anders Kühnau (S), der er regionsrådsformand i Region Midtjylland frem til årsskiftet, betegnede letbanen som en hjørnesten i den kollektive trafik i Østjylland.









- Med flere tog kan vi ikke blot forbedre servicen, men også styrke den regionale udvikling og gøre den regionale kollektive trafik til et endnu mere attraktivt valg for tusindvis af østjyder, fremhævede han.





