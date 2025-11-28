30 millioner kroner skal gavne fremtidens uddannelse, grøn mobilitet og miljø

Fredag 28. november 2025

Pengene skal løfte tre områder: uddannelse og kultur, mobilitet samt jordforurening og råstoffer. Formålet er både at styrke den indsats, der er i gang - og sætte gang i nye initiativer, der skal styrke både unge, grøn transport og arbejdet med jordforurening og råstoffer.









- Det er en vigtig prioritering, hvor vi omsætter de økonomiske muligheder til noget, der kan mærkes. Det gælder for unge i uddannelse, bedre busforbindelser og for vores arbejde med at kortlægge råstoffer og håndtere forurening i jorden. Samtidig bruger vi de internationale samarbejder aktivt til at hente ny viden og udvikle løsninger, siger Anders Kühnau (S), der frem til nytår er formand for Regionsrådet i Region Midtjylland.









Midlerne blev afsat i september som en del af budgettet for 2026, men Region Midtjylland valgte at vente med at beslutte, hvad de konkret skulle gå til, indtil forslagene var gennemarbejdede.









- Vi har lagt vægt på løsninger, der både giver mening i hverdagen og peger fremad. Det handler om at styrke unges muligheder, gøre rejsetiden kortere der hvor der er trængsel i Skejby-området og bruge teknologi smartere i miljøarbejdet. Det er områder, hvor vi kan få noget til at ske, siger Bent B. Gravesen (V), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling.









De afsatte midler fordeler sig på tre indsatsområder Uddannelse og kultur, Mobilitet samt Jordforurening og råstoffer under Regional Udvikling.









Uddannelse og kultur:

Regionen afsætter 2,0 millioner kroner årligt fra 2026 og yderligere 0,75 millioner kroner fra 2027 til at udvikle og gennemføre et eller to EU-projekter, der skal understøtte regionens uddannelsespolitik, der kobler uddannelse og kultur

Projekterne skal bygge bro mellem praksis og politik og undersøge, hvordan for eksempel STEM-uddannelser, kunstig intelligens, sprogfærdigheder og kultur kan styrkes i ungdomsuddannelserne. Regionen søger blandt andet støtte fra Erasmus+ og Horizon Europe Samtidig skal der skabes bedre grundlag for arbejdet med nye opgaver på gymnasieområdet, herunder processen for kapacitetsfastsættelse og genopretningsplaner





Mobilitet:

Området mobilitet får 13,8 millioner kroner i 2026 og 6,8 millioner kroner årligt fra 2027. Midlerne dækker flere projekter:

Region Midtjylland afsætter 1,8 millioner kroner årligt til to EU-projekter, der skal fremme bæredygtig mobilitet. Projekterne fokuserer blandt andet på at kombinere transportformer og samarbejde med forældre, som påvirker børn og unges valg af transport

Regionen sætter 5 millioner kroner af til projektet Trængselsfri bus. Målet er at forbedre fremkommeligheden på rute 200 mellem Hinnerup, Aarhus og Skanderborg. Bussen skal køre direkte til Aarhus Universitetshospital, og projektet vil afkorte rejsetiden med op til seks minutter. Favrskov og Aarhus Kommuner, og Midttrafik deltager i projektet

Regionen afvikler sin restgæld til det oprindelige Rejsekort med en engangsbetaling på 7 millioner kroner i 2026. Det frigør midler i de kommende år

Fra 2028 løfter regionen bevillingen til kollektiv trafik med 5 millioner kroner årligt som en opfølgning på økonomiaftalen for 2026





Miljø:

Miljøområdet får bevilget 2,75 millioner kroner årligt fra 2026. Pengene skal bruges til:

at styrke regionens internationale samarbejde og deltagelse i EU-projekter på jordforurenings- og råstofområdet. Indsatsen skal bl.a. være med til at understøtte, at der udvikles og afprøves nye metoder, teknologier og tilgange, der gør regionen i stand til at takle fremtidens udforinger blandt andet på PFAS-området

at styrke regionens digitaliseringen af miljøområdet. For eksempel styrkes arbejdet med at udvikle, et nyt værktøj hvor satellitovervågning skal give bedre overblik over råstofgrave. Samtidig undersøger regionen, hvordan kunstig intelligens eksempelvis kan forbedre sagsbehandling, ansøgningsprocesser med videre

