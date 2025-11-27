Havneselskab har en længere krydstogtsæson

Torsdag 27. november 2025 kl: 21:00

Hos CMP fremhæver man, at udviklingen er en stor gevinst for destinationerne, da anløb uden for højsæsonen bidrager til den regionale økonomi året rundt.









København får 10 anløb i december, hvor julemanden og julemusik skaber stemning i samarbejde med Wonderful Copenhagen. Det nye år starter med det første anløb fredag 2. januar 2026 med i alt fem anløb i januar.









Visby forlænger sin sæson med to juleanløb og en planlagt 2026-sæson, der strækker sig fra 1. april til 23. december.









Malmö får ét juleanløb i december og indleder 2026-sæsonen 15. marts.









Samlet set vil antallet af anløb på CMP’s destinationer mellem oktober 2025 og april 2026 nå 88 mod 64 i samme periode året før. Det svarer til en stigning på 37,5 procent. København står for 67 af de 88 anløb, hvilket er en vækst vækst på 31,4 procent i forhold til året før.

