To stjerne og to kors er sendt op på vejene
Torsdag 27. november 2025 kl: 10:37Af: Redaktionen
Ejner Hessel i Vejle har fornyligt leveret to nye toakslede Mercedes-Benz Actros 1927 L til Røde Kors
Begge lastbiler er leveret med luftaffjedring på for- og bagaksler, M-førerhus, MirrorCam, fuldt multimediesystem med både indvendige og udvendige skærme, afstandsregulering med Stop & Go, fuld LED-lygtepakke, sæder i let aftørreligt materiale samt trådløs induktionsoplader til mobiltelefonen på dashboardet.
De to nye biler er opbygget med faste kasser og lift hos Brdr. Plagborg A/S, dekoreret hos Sign Vision, klargøring og tilsluttet hos Ejner Hessel, Brande og leveret af Jens Koustrup hos Ejner Hessel Vejle.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
