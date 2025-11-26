Første projekt får grønt lys til hurtigere CO2-fangst

Onsdag 26. november 2025 kl: 10:37

Erhvervsminister Morten Bødskov har anerkendt virksomhedens arbejde med at etablere et CO2 fangstanlæg til et ”strategisk nettonul-projekt”, fordi anlægget forventes at bidrage til EU’s mål om klimaneutralitet og til at opfylde regeringens mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030.









Anerkendelsen betyder, at Aalborg Portland får adgang til en række fordele - eksempelvis at projektet kan komme hurtigere og mere effektivt gennem de nødvendige myndighedsbehandlinger og tilladelser samt få adgang til rådgivning ved Net-Zero Europe Platformen om finansiering af projektet.









Andre virksomheder med projekter, der i væsentlig grad kan bidrage til Danmarks og EU’s mål om reduktion af CO2 udledninger, kan også søge om anerkendelse som strategisk nettonul-projekt.









- Industrien er en motor for dansk vækst og er samtidig nøglen til at indfri vores klimamål. Med den særlige status til Aalborg Portlands grønne projekt sikrer vi, at CO2-fangsten kan komme op i tempo. Det er et skridt i den rigtige retning for vores klima og erhvervsliv. Jeg håber, at flere virksomheder vil komme med ombord, så vi sammen kan accelerere den grønne omstilling, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S).









Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) peger på, at det skal være nemmere og hurtigere at få stablet CO2-fangst, transport og lagringsprojekter på benene i Danmark.









- Derfor er det godt nyt, at den røde løber nu også kan rulles ud for de projekter, der skal hjælpe os med at nå klimamålene. Det første projekt er allerede godkendt, og jeg håber, at flere vil følge trop. Det er grøn handling, der virker, siger han.









Den særlige status gives som led i SVM-Regeringens initiativ "Rød løber for produktionsvirksomheder", der har til formål at gøre det mere attraktivt at etablere og udvide produktion i Danmark ved blandt andet at sikre, at projekterne behandles hurtigt og effektivt i myndighedssystemet.









Initiativet skal understøtte Danmarks grønne omstilling og samtidig skabe nye arbejdspladser og styrke danske produktionsvirksomheders konkurrenceevne.









Virksomheder, der opnår anerkendelsen, kan søge om adgang til Erhvervsstyrelsens One stop shop for etablering af produktionsanlæg. Gennem One stop shoppen får virksomhederne en fast kontaktperson, som hjælper med de nødvendige tilladelser, fastsatte sagsbehandlingslofter, vejledning og en samlet procesplan. Der vil gælde et sagsbehandlingsloft på 12 eller 18 måneder afhængig af projektets størrelse.









De 1,4 millioner ton CO2, som projektet hos Aalborg Portland skal indfange, vil skære virksomhedens CO2-udledning markant ned, da udsluppet ifølge virksomheden selv var på 1,43 millioner ton i 2024.









Aalborg Portland oplyser p sin web-siden, at virksomheden i 2024 reducerede sin CO2-udledning med 269.100 ton, hvilket svarede til knap 16 procent sammenlignet med 2023. De seneste tre år har Aalborg Portland sænket sin CO2-udledning med 812.494 ton.









Aalborg Portland har et mål om at reducere sine egne CO2-udledninger med 100 procent i 2030.









her: Interesserede kan læse mere om Aalborg Portlands klimaindsats









