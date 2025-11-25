Fem galvaniserede har fundet vejen til Vejen

Tirsdag 25. november 2025 kl: 13:58

Om de nye tre-akslede Kel-Berg gardintrailere:

Chassis-opbygning: Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Fuldgalvaniserede chassiser

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tins luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Tredie aksel er med løftefunktion

Gardin-opbygning: Fast alu-tag

Zepro lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade med trådløs fjernbetjening

Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker. Bund er TÜV-godkendt til 9.000 kg

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmæk

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

2x13 stk. binderinge i kantskinner

Kel-Berg trailerne, der er XL godkendte og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg og totalhøjde på 4.100 mm, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



Lidt om K. Hansen Transport A/S: K. Hansen Transport A/S i Vejen, der blev etableret for over 125 år siden, er en familieejet virksomhed, der i dag drives af Jakob Wiborg Hansen, der er fjerde generation i virksomheden

K. Hansen Transport A/S har en vognpark på 65 lastbiler, beskæftiger 200 medarbejdere og råder over 50.000 kvadratmeter lagerhotel med muligheder for opvarmet eller isoleret lager og udendørslager indhegnet med videoovervågning

Virksomheden råder også over 7.000 kvadratmeter terminal og tilbyder distribution og logistik i Danmark





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.