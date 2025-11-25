Fem galvaniserede har fundet vejen til Vejen
Tirsdag 25. november 2025 kl: 13:58Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret fem tre-akslede galvaniserede Kel-Berg gardin-trailere til transportvirksomheden K. Hansen Transport A/S, der har hovedsæde i Vejen mellem Kolding og Esbjerg
Om de nye tre-akslede Kel-Berg gardintrailere:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Fuldgalvaniserede chassiser
- Cyklistværn i begge sider
- Tre ni-tins luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Tredie aksel er med løftefunktion
Gardin-opbygning:
- Fast alu-tag
- Zepro lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade med trådløs fjernbetjening
- Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker. Bund er TÜV-godkendt til 9.000 kg
- Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmæk
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
- 2x13 stk. binderinge i kantskinner
Kel-Berg trailerne, der er XL godkendte og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg og totalhøjde på 4.100 mm, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om K. Hansen Transport A/S:
- K. Hansen Transport A/S i Vejen, der blev etableret for over 125 år siden, er en familieejet virksomhed, der i dag drives af Jakob Wiborg Hansen, der er fjerde generation i virksomheden
- K. Hansen Transport A/S har en vognpark på 65 lastbiler, beskæftiger 200 medarbejdere og råder over 50.000 kvadratmeter lagerhotel med muligheder for opvarmet eller isoleret lager og udendørslager indhegnet med videoovervågning
- Virksomheden råder også over 7.000 kvadratmeter terminal og tilbyder distribution og logistik i Danmark
