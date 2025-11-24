International transportkoncern hentede to-akslet city-trailer I Hedensted
Mandag 24. november 2025 kl: 11:12Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en to-akslet Kel-Berg city-trailer med boks-opbygning til DSV Road A/S, der har hovedsæde i Hedehusende mellem Roskilde og København - og aktiviteter over det meste af verden
Om den nye to-akslede Kel-berg city-trailer:
Chassis-opbygning:
- Chassis med længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- To 10 tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens anden aksel er med Tridec-tvangsstyring (stang-system)
Boks-opbygning:
- Sider i ca. 20 mm krydsfinér - GRP/Plywood - med 350 mm skurreliste i bunden
- 4 mm stålplade monteret på forsmækken
- 3 stk. binderækker i hver side
- Bund af 30 mm Wisa-Trans plader nedlagt mellem langvangerne
- Fjernbetjent ZHD-lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade bagerst
- Rumindhold på 90 kubikmeter med plads til 34 eur-paller
- Bakkamera MXN80C med lukkeklap
Kel-Berg traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- International transportkoncern hentede to-akslet city-trailer I Hedensted
- Mand fik et ildebefindende - og kørte ind i et busskur
- Lastbiler har containere med ud - og strøelse med hjem
- Contrailertransportør indrømmer lovbrud og betaler bøde på 400.000 kroner
- Bus- og lastbilproducent kører ind i Danmark med finansieringsløsninger
- Vognmand fra Vendsyssel valgte to forskellige vogne fra samme leverandør
- Fredag 21. november 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Toldere stoppede lastbil med 2,3 ton ulovlig frugt og grønt
- Elektriske lastbiler fra Holland får Truck of the Year-prisen
- Energiselskab investerer over en halv milliard i nye motorvejsstationer og butikker
- Røde postkasser er ved at forsvinde - nye dukker op i pakkebutikker
- Vognmand fra Herfølge har taget ny tip-trailer til 83 kubikmeter skrot i brug
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!