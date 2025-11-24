Klik venligst



International transportkoncern hentede to-akslet city-trailer I Hedensted

Mandag 24. november 2025 kl: 11:12
Af: Redaktionen

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en to-akslet Kel-Berg city-trailer med boks-opbygning til DSV Road A/S, der har hovedsæde i Hedehusende mellem Roskilde og København - og aktiviteter over det meste af verden

Om den nye to-akslede Kel-berg city-trailer:

Chassis-opbygning:
  • Chassis med længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • To 10 tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens anden aksel er med Tridec-tvangsstyring (stang-system)

Boks-opbygning:
  • Sider i ca. 20 mm krydsfinér - GRP/Plywood - med 350 mm skurreliste i bunden
  • 4 mm stålplade monteret på forsmækken
  • 3 stk. binderækker i hver side
  • Bund af 30 mm Wisa-Trans plader nedlagt mellem langvangerne
  • Fjernbetjent ZHD-lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade bagerst
  • Rumindhold på 90 kubikmeter med plads til 34 eur-paller
  • Bakkamera MXN80C med lukkeklap
 
Kel-Berg traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

