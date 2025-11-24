International transportkoncern hentede to-akslet city-trailer I Hedensted

Mandag 24. november 2025 kl: 11:12

Om den nye to-akslede Kel-berg city-trailer:





Chassis-opbygning:

Chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

To 10 tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens anden aksel er med Tridec-tvangsstyring (stang-system)





Boks-opbygning:

Sider i ca. 20 mm krydsfinér - GRP/Plywood - med 350 mm skurreliste i bunden

4 mm stålplade monteret på forsmækken

3 stk. binderækker i hver side

Bund af 30 mm Wisa-Trans plader nedlagt mellem langvangerne

Fjernbetjent ZHD-lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade bagerst

Rumindhold på 90 kubikmeter med plads til 34 eur-paller

Bakkamera MXN80C med lukkeklap

Kel-Berg traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

