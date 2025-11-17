Rederi åbner direkte rute mellem Marokko og Nordeuropa

Mandag 17. november 2025 kl: 19:03

Af: Redaktionen »Samskip Toubkal« skal sejle på ruten mellem Marokko og Nordeuropa. (Foto: Samskip)

Samskip fremhæver, at den nye Marokko-Europa-rute er designet til at transportere alle typer gods - fra friske varer til industri-produkter - og at den tilbyder et reelt alternativ til landtransport.









- Denne forbindelse markerer et vigtigt skridt for Samskip og for fremtiden for logistik mellem Nordafrika og Nordeuropa, siger Samskip koncernchef og administrerende direktør, Ólafur Orri Ólafsson.









- Vi har lyttet nøje til behovene hos producenter, eksportører og importører og har skabt en service, der prioriterer deres ønsker ved at kombinere pålidelighed, bæredygtighed og skala, påpeger han.









Med ugentlige afgange fra Agadir og Casablanca til Tilbury og Rotterdam forbinder Samskip's Marokko–Europa-rute eksportører direkte med over tredive destinationer i Europa. Via Rotterdam kan gods fortsætte via Samskip's multimodale netværk og når Irland, Storbritannien, Norden og Centraleuropa med én partner og én problemfri logistikkæde. I Agadir er fokus på kølede og frosne varer, mens Casablanca fungerer som knudepunkt for et bredere udvalg af eksportvarer - eksempelvis bildele, kemikalier, emballage og byggematerialer.









For at støtte den nye rute har Samskip investeret i en ny flåde af GPS-udstyrede kølecontainere, herunder 750 40-fods enheder og 250 45-fods High Cube Pallet-Wide containere udstyret med Controlled Atmosphere-teknologi, der regulerer ilt, CO2, fugtighed og temperatur for at holde frugt og grønt frisk i op til femogfyrre dage, så marokkanske produkter ankommer i Europa lige så friske, som da de blev pakket.









Ved at skifte fra vej til sø kan marokkanske eksportører reducere deres CO2-udledningen med op til 80 procent. Samskip fremhæver, at rederiets interne toldbehandling og lokale ekspertteam i både Marokko og Europa kan sikre en problemfri, gennemsigtig og pålidelig proces fra start til slut.









Samskip, der har hovedsæde i Rotterdam i Holland, blev etableret i Island i 1990.

