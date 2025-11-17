Rederi åbner direkte rute mellem Marokko og Nordeuropa
Mandag 17. november 2025 kl: 19:03Af: Redaktionen
»Samskip Toubkal« skal sejle på ruten mellem Marokko og Nordeuropa. (Foto: Samskip)
Det hollandsk-baserede rederi, Samskip, lancerer en ny direkte shortsea-forbindelse mellem Agadir og Casablanca i Marokko og Tilbury på nordsiden af Themsen i det sydlige England og Rotterdam i Holland
Samskip fremhæver, at den nye Marokko-Europa-rute er designet til at transportere alle typer gods - fra friske varer til industri-produkter - og at den tilbyder et reelt alternativ til landtransport.
- Denne forbindelse markerer et vigtigt skridt for Samskip og for fremtiden for logistik mellem Nordafrika og Nordeuropa, siger Samskip koncernchef og administrerende direktør, Ólafur Orri Ólafsson.
- Vi har lyttet nøje til behovene hos producenter, eksportører og importører og har skabt en service, der prioriterer deres ønsker ved at kombinere pålidelighed, bæredygtighed og skala, påpeger han.
Med ugentlige afgange fra Agadir og Casablanca til Tilbury og Rotterdam forbinder Samskip's Marokko–Europa-rute eksportører direkte med over tredive destinationer i Europa. Via Rotterdam kan gods fortsætte via Samskip's multimodale netværk og når Irland, Storbritannien, Norden og Centraleuropa med én partner og én problemfri logistikkæde. I Agadir er fokus på kølede og frosne varer, mens Casablanca fungerer som knudepunkt for et bredere udvalg af eksportvarer - eksempelvis bildele, kemikalier, emballage og byggematerialer.
For at støtte den nye rute har Samskip investeret i en ny flåde af GPS-udstyrede kølecontainere, herunder 750 40-fods enheder og 250 45-fods High Cube Pallet-Wide containere udstyret med Controlled Atmosphere-teknologi, der regulerer ilt, CO2, fugtighed og temperatur for at holde frugt og grønt frisk i op til femogfyrre dage, så marokkanske produkter ankommer i Europa lige så friske, som da de blev pakket.
Ved at skifte fra vej til sø kan marokkanske eksportører reducere deres CO2-udledningen med op til 80 procent. Samskip fremhæver, at rederiets interne toldbehandling og lokale ekspertteam i både Marokko og Europa kan sikre en problemfri, gennemsigtig og pålidelig proces fra start til slut.
Samskip, der har hovedsæde i Rotterdam i Holland, blev etableret i Island i 1990.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Antallet er kørt frem med 2,6 procent
- Rederi åbner direkte rute mellem Marokko og Nordeuropa
- Tip-trailer kan rumme 37 kubikmeter jord - og andet løst læsset
- Hillerød får motorvej helt til Tulstrup nordvest for byen
- Oktober bød på lidt flere konkurser
- Færgerute over Øresund sætter tredie elektriske færge i drift
- Kvinde kørte ud foran en lastbil
- Betonstumper faldt af læsset - og flere biler punkterede
- Fredag 14. november 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Lastbilchauffør fik amputeret begge ben efter ulykke i jernbaneoverskæring
- Blokvognstrækker er sendt til Tølløse
- Genbrugsvirksomhed i Frederiksværk kører elektrisk
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!