NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS:IST
2025 manglede en enkelt
Onsdag 7. januar 2026 kl: 13:53Af: Jesper Christensen
I løbet af 2025 blev der ifølge Bilstatistik-dk nyregistrerer 4.180 lastbiler over 16 ton i Danmark. Det var en enkelt færre end i 2024. Volvo Trucks blev med 1.442 nyregistrerede lastbiler over a6 tons endnu en gang nummer et - endnu en gang efterfulgt af Scania på andenpladsen med 1.363
De to svenske lastbilproducenter var de eneste, der øgede det antallet af nyregistreringer i 2025 antal. Dermed tog de også en større andel af det samlede marked. Volvo Trucks fik en markedsandel på 34,50 procent, mens Scania fik en markedsandel på 32,61 procent.
I 2024 havde Volvo Trucks en markedsandel på 33,37 procent, mens Scania havde en markedsandel på 30.90 procent.
Antallet af nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler steg til 277 i 2025 mod 235 i 2024. Det var en fremgang på 17,9 procent sammenlignet med året før.
Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske
Mærke
Januar - december 2025
Januar - december 2024
2025 - 2024
Antal
Elektriske
Andel
Antal
Elektriske
Andel
Antal - ændring
Volvo Trucks
1.442
85
34,50 %
1.395
98
33,37 %
3,37
Scania
1.363
31
32,61 %
1.292
20
30,90 %
5,50
Mercedes-Benz
578
126
13,83 %
635
116
15,19 %
-8,98
MAN
491
22
11,75 %
494
11,82 %
-0,61
DAF
178
1
4,26 %
197
4,71 %
-9,64
Renault Trucks
68
12
1,63 %
79
1,89 %
-13,92
Iveco
57
1,36 %
63
1,51 %
-9,52
Ford Trucks
2
0,05 %
18
0,43 %
-88,89
BMC
1
0,02 %
2
0,05 %
-50,00
Dennis Eagle
0
0
-
3
1
0,07 %
-100,00
Rosenbauer
0
-
3
0,07 %
-100,00
I alt
4.180
277
4.181
235
(Kilde: Bilstatistik.dk)
