NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS:IST

Onsdag 7. januar 2026 kl: 13:53

De to svenske lastbilproducenter var de eneste, der øgede det antallet af nyregistreringer i 2025 antal. Dermed tog de også en større andel af det samlede marked. Volvo Trucks fik en markedsandel på 34,50 procent, mens Scania fik en markedsandel på 32,61 procent.









I 2024 havde Volvo Trucks en markedsandel på 33,37 procent, mens Scania havde en markedsandel på 30.90 procent.









Antallet af nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler steg til 277 i 2025 mod 235 i 2024. Det var en fremgang på 17,9 procent sammenlignet med året før.









Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske Mærke Januar - december 2025 Januar - december 2024 2025 - 2024 Antal Elektriske Andel Antal Elektriske Andel Antal - ændring

i procent Volvo Trucks 1.442 85 34,50 % 1.395 98 33,37 % 3,37 Scania 1.363 31 32,61 % 1.292 20 30,90 % 5,50 Mercedes-Benz 578 126 13,83 % 635 116 15,19 % -8,98 MAN 491 22 11,75 % 494

11,82 % -0,61 DAF 178 1 4,26 % 197

4,71 % -9,64 Renault Trucks 68 12 1,63 % 79

1,89 % -13,92 Iveco 57

1,36 % 63

1,51 % -9,52 Ford Trucks 2

0,05 % 18

0,43 % -88,89 BMC 1

0,02 % 2

0,05 % -50,00 Dennis Eagle 0 0 - 3 1 0,07 % -100,00 Rosenbauer 0

- 3

0,07 % -100,00 I alt 4.180 277 4.181 235









(Kilde: Bilstatistik.dk)

