NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS:IST

2025 manglede en enkelt

Onsdag 7. januar 2026 kl: 13:53
Af: Jesper Christensen

I løbet af 2025 blev der ifølge Bilstatistik-dk nyregistrerer 4.180 lastbiler over 16 ton i Danmark. Det var en enkelt færre end i 2024. Volvo Trucks blev med 1.442 nyregistrerede lastbiler over a6 tons endnu en gang nummer et - endnu en gang efterfulgt af Scania på andenpladsen med 1.363

De to svenske lastbilproducenter var de eneste, der øgede det antallet af nyregistreringer i 2025 antal. Dermed tog de også en større andel af det samlede marked. Volvo Trucks fik en markedsandel på 34,50 procent, mens Scania fik en markedsandel på 32,61 procent.


I 2024 havde Volvo Trucks en markedsandel på 33,37 procent, mens Scania havde en markedsandel på 30.90 procent.


Antallet af nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler steg til 277 i 2025 mod 235 i 2024. Det var en fremgang på 17,9 procent sammenlignet med året før.


Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske

Mærke

Januar - december 2025

Januar - december 2024

2025 - 2024

Antal

Elektriske

Andel

Antal

Elektriske

Andel

Antal - ændring
 i procent

Volvo Trucks

1.442

85

34,50 %

1.395

98

33,37 %

3,37

Scania

1.363

31

32,61 %

1.292

20

30,90 %

5,50

Mercedes-Benz

578

126

13,83 %

635

116

15,19 %

-8,98

MAN

491

22

11,75 %

494


11,82 %

-0,61

DAF 

178

1

4,26 %

197


4,71 %

-9,64

Renault Trucks

68

12

1,63 %

79


1,89 %

-13,92

Iveco

57


1,36 %

63


1,51 %

-9,52

Ford Trucks

2


0,05 %

18


0,43 %

-88,89

BMC

1


0,02 %

2


0,05 %

-50,00

Dennis Eagle

0

0

-

3

1

0,07 %

-100,00

Rosenbauer

0


-

3


0,07 %

-100,00

I alt

4.180

277

 

4.181

235




(Kilde: Bilstatistik.dk)



