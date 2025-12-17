Togtrafikken til og fra Aarhus spærres i 11 dage
Onsdag 17. december 2025 kl: 10:32Af: Redaktionen
Fra fredag 16. januar klokken 20 til og med tirsdag 27. januar kører der ingen tog til og fra Aarhus, mens banedanmark ombygger jernbanen og tager et nyt signalanlæg i brug. Derefter vil sporene mod nord være spærret i knap tre måneder
Banedanmark oplyser, at ombygningen af jernbanen i Aarhus er i gang. Flere spor og perroner i banegraven er bygget om, og der er gang i arbejdet med at installere et nyt signalsystem og gøres banen klar til elektrificering.
Målet er, at en ny og moderne jernbane ved udgangen af 2026 skal være klar til, at der kan køre el-tog på den østjyske hovedstrækning.
- Vi arbejder os i den kommende tid væk fra banegraven, og vi skal ombygge flere broer. Meget af arbejdet, ikke mindst ibrugtagning af det nye signalsystem, kræver, at der ikke kører tog, og derfor spærrer vi totalt fra om aftenen fredag 16. januar til og med tirsdag 27. januar. Det giver os samtidig mulighed for at tage Spor 4 til 7 i brug i Banegraven efter, at de har fået ny spor og perroner, hvorefter vi går i gang med at give Spor 2 og 3 samme tur, siger projektchef i Banedanmark, Helle Thambo.
Fra uge 3 og til uge 16 er der spærret for togtrafik nordpå mod Langaa, da sporene flere steder er taget op på grund af et omfattende jordarbejde.
- Det bliver ikke en særlig sjov periode for passagererne, men spærringen er nødvendig for, at vi kan nå i mål med mange af vores opgaver, siger Helle Thambo.
I perioden med totalspærring og efterfølgende spærring mod nord, vil der blive indsat togbusser. Der vil senere komme mere information om spærringsperioden, og om hvordan togbusserne afvikles.
I projektets første ni måneder er det ifølge Banedanmark lykkedes at afvikle trafikken fornuftigt, selvom der har været og er færre spor til rådighed. Fra begyndelsen af det nye år bliver trafikken yderligere påvirket, når jernbanen til og fra Aarhus bliver totalspærret.
Interesserede kan læse mere om arbejdet på Aarhus H her:
Banedanmark har også lavet en podcast om arbejdet, som hen høres her:
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Togtrafikken til og fra Aarhus spærres i 11 dage
- Region sætter fokus på jernbanes fremtid
- Dansere danser for nattog
- To tredjedele anser teknologi for at være afgørende for vækst
- 51-årig mand stjal klokker ved jernbaneoverkørsler, hvor en ung mand mistede livet
- Ejendomsinvestor vil anlægge logistik- og intermodalt hub i Ringsted
- Tre dieseltog fra 1980'erne lever videre
- Svensk togopertør begynder at køre mellem Stockholm og Hamburg via København og Kolding
- Femern Bælt-forbindelsen kan skabe øget risiko for trængsel på veje og jernbaner
- Rigsrevisionen undersøger anskaffelse af nye el-tog
- Ny aftale skal udnytte den europæiske jernbaneinfrastruktur bedre
- Togoperatør har kørt med flere passager og fået større overskud
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!