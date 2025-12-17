Togtrafikken til og fra Aarhus spærres i 11 dage

Onsdag 17. december 2025 kl: 10:32

Banedanmark oplyser, at ombygningen af jernbanen i Aarhus er i gang. Flere spor og perroner i banegraven er bygget om, og der er gang i arbejdet med at installere et nyt signalsystem og gøres banen klar til elektrificering.









Målet er, at en ny og moderne jernbane ved udgangen af 2026 skal være klar til, at der kan køre el-tog på den østjyske hovedstrækning.









- Vi arbejder os i den kommende tid væk fra banegraven, og vi skal ombygge flere broer. Meget af arbejdet, ikke mindst ibrugtagning af det nye signalsystem, kræver, at der ikke kører tog, og derfor spærrer vi totalt fra om aftenen fredag 16. januar til og med tirsdag 27. januar. Det giver os samtidig mulighed for at tage Spor 4 til 7 i brug i Banegraven efter, at de har fået ny spor og perroner, hvorefter vi går i gang med at give Spor 2 og 3 samme tur, siger projektchef i Banedanmark, Helle Thambo.









Fra uge 3 og til uge 16 er der spærret for togtrafik nordpå mod Langaa, da sporene flere steder er taget op på grund af et omfattende jordarbejde.









- Det bliver ikke en særlig sjov periode for passagererne, men spærringen er nødvendig for, at vi kan nå i mål med mange af vores opgaver, siger Helle Thambo.









I perioden med totalspærring og efterfølgende spærring mod nord, vil der blive indsat togbusser. Der vil senere komme mere information om spærringsperioden, og om hvordan togbusserne afvikles.









I projektets første ni måneder er det ifølge Banedanmark lykkedes at afvikle trafikken fornuftigt, selvom der har været og er færre spor til rådighed. Fra begyndelsen af det nye år bliver trafikken yderligere påvirket, når jernbanen til og fra Aarhus bliver totalspærret.









her: Interesserede kan læse mere om arbejdet på Aarhus H









her: Banedanmark har også lavet en podcast om arbejdet, som hen høres









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.