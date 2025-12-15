Taxipirater bød op til dans i Aarhus

Mandag 15. december 2025 kl: 12:37

En 52-årig mand fik natten til søndag stjålet sin iPhone, da pirattaxichaufføren gav ham et kram efter endt tur. Chaufføren havde åbenbart luret hans kode, for han havde også fået adgang til at bruge hans kreditkort for en del tusinde kroner.









En 22-årig mand blev også bestjålet under en pirattaxitur i Aarhus samme nat. Da han blev sat af, ville chaufføren danse en dans med ham og kom helt tæt på ham. Det var formentligt dér, den 22-årige fik stjålet sin iPhone, som hans kreditkort også lå på. Pirattaxichaufføren nåede hæve flere tusinde kroner, inden han fik kontoen spærret.









Natten til fredag var det en 28-årig mand, det gik ud over. Han forklarede, at han blev tilbudt et lift, som han takkede nej tak til, men han indvilgede i, at chaufføren viste ham nogle dansetrin. Da dansen var overstået, og chaufføren var gået, opdagede den 28-årige, at hans mobiltelefon var stjålet.









En 25-årig mand havde en lignende oplevelse natten til fredag i midtbyen. Efter en pirattaxitur manglede han pludseligt både nogle kontanter og sin telefon.









Østjyllands Politi opfordrer endnu en gang til, at man sørger for at få styr på, hvordan man kommer hjem fra byen, inden man tager hjemmefra.









Rådet fra politiet er, at man skal få en ven eller et familiemedlem til at hente en, tage offentlig transport eller tage en rigtig taxi.









- Der er desværre mange eksempler på, at det er gået galt for dem, der lader sig lokke af et billigt lift i en pirattaxi, lyder det fra Østjyllands Politi.

