Flextrafik bliver enklere på Fyn og Langeland
Fredag 12. december 2025 kl: 12:38Af: Redaktionen
Fra fredag 15. januar 2026 bliver det enklere at benytte flextrafik på Fyn og Langeland. FynBus indfører fra den dag ny fælles ordning, der dækker hele Fyn og Langeland
Det betyder, at bestillingstiden bliver kortere og åbningstiden bliver udvidet. Som noget nyt vil ordningen også dække Langeland og Odense Kommune.
Interesserede kan læse mere her:
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
