Billetpriserne holder sig stort i ro i 2026

REGION MIDTJYLLAND:

Fredag 12. december 2025 kl: 12:18

Midttrafiks bestyrelse har besluttet at holde priserne i ro, så det kun er dagsbilletter og pendlerkort (4 og 5 zoner), der stiger i pris.









Midttrafiks bestyrelse ønsker som udgangspunkt at fastholde priserne på 2025-niveau og udnytter derfor ikke Trafikstyrelsens retningslinjer for, hvor meget priserne på den kollektive trafik må stige i 2026. De planlagte prisstigninger udgør ifølge Midttrafik 0,2 procent-point af årets takststigningsloft på 1 procent.









To billetprodukter bliver dyrere i 2026





Pendlerkort (fire og fem zoner):

Prisen på pendlerkort er aftalt med DSB, GoCollective og de øvrige trafikselskaber i Vestdanmark. Prisen stiger i gennemsnit med 3,5 procent. Et voksen-pendlerkort til fire zoner stiger fra 780 kroner til 810 kroner for 30 dage, mens et pendlerkort til fem zoner stiger fra 960 kroner til 990 kroner for 30 dage.









Dagsbilletter

Prisen på Midttrafiks dagsbilletter har ikke været justeret siden, de blev lanceret i 2020. I 2026 bliver det 10 kroner dyrere at købe en dagsbillet, der giver fri rejse en hel dag med Midttrafik i enten Aarhus eller hele Region Midtjylland.





Dagsbillet Aarhus stiger til 59 kroner, mens Dagsbillet Midtjylland stiger til 109 kroner.

