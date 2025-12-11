20-årig uden billet skubbede billetkontrollør i ryggen

Torsdag 11. december 2025 kl: 13:35

En 20-årig mand fra Næstved havde ikke en gyldig billet og ville i første omgang ikke give oplysning om navn til kontrolløren.









Den 20-årige blev anholdt klokken 21.12, sigtet for vold mod en person i offentlig tjeneste og blev taget med til politistationen i Næstved til afhøring. Han blev løsladt igen klokken 23.11.





