20-årig uden billet skubbede billetkontrollør i ryggen
Torsdag 11. december 2025 kl: 13:35Af: Redaktionen
Onsdag aften blev politiet på Sydsjælland og Lolland-Falster kaldt til banegården i Næstved, hvor en billetkontrollør i en bus var blevet skubbet i ryggen af en passager
En 20-årig mand fra Næstved havde ikke en gyldig billet og ville i første omgang ikke give oplysning om navn til kontrolløren.
Den 20-årige blev anholdt klokken 21.12, sigtet for vold mod en person i offentlig tjeneste og blev taget med til politistationen i Næstved til afhøring. Han blev løsladt igen klokken 23.11.
