Vognmand i Nordsjælland har fået ny tre-akslet forvogn med wirehejs
Onsdag 10. december 2025 kl: 13:04Af: Redaktionen
Salgskonsulent Alex Berg, Volvo Truck Center i Hillerød (th) sammen med vognmand Anders M. Bay. (Foto: Volvo Truck Center Hillerød)
Volvo Truck Center i Hillerød har fornyligt leveret en ny tre-akslet Volvo FM med dagførerhus og opbygget med wirehejs
Om den nye forvogn:
- Udvidet sikkerhedspakke
- I-shift-gearkasse
- Luftaffjedring for og bag
- ACC med eksempelvis adaptiv fartpilot og automatisk nødbremsning
- Originale Volvo-sideskørter
- Udvidet Drive Pakke
- Informationspakke
- Volvo Connect-abonnementer; Chaufførtider, Brændstof & Miljø, MyTruck App
Bilen er opbygget med wirehejs hos Sawo i Stokkemarke og lakeret i vognmandens farver.
