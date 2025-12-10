Vognmand i Nordsjælland har fået ny tre-akslet forvogn med wirehejs

Onsdag 10. december 2025 kl: 13:04

Af: Redaktionen Salgskonsulent Alex Berg, Volvo Truck Center i Hillerød (th) sammen med vognmand Anders M. Bay. (Foto: Volvo Truck Center Hillerød)

Om den nye forvogn:

Udvidet sikkerhedspakke

I-shift-gearkasse

Luftaffjedring for og bag

ACC med eksempelvis adaptiv fartpilot og automatisk nødbremsning

Originale Volvo-sideskørter

Udvidet Drive Pakke

Informationspakke

Volvo Connect-abonnementer; Chaufførtider, Brændstof & Miljø, MyTruck App





Bilen er opbygget med wirehejs hos Sawo i Stokkemarke og lakeret i vognmandens farver.













