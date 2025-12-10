Røde postkasser bliver solgt - og penere går til Danmarks Indsamling

Onsdag 10. december 2025 kl: 12:19

- Vi ved, at den røde postkasse har en særlig betydning for mange i Danmark. Derfor har det været vigtigt for os at sikre, at de røde postkasser får et nyt liv, når de pensioneres. Vi er glade for, at vi nu både kan bidrage til at gøre en forskel gennem Danmarks Indsamling samtidig med, at vi imødekommer den store interesse, vi har oplevet for at få fat i et lille stykke dansk kulturarv, siger Kim Pedersen, der er administrerende direktør i PostNord Danmark A/S.









Mandag 15. december bliver 1.000 røde postkasser sat til salg online, mens yderligere 200 bliver udbudt på action i januar næste år. Det gælder eksempelvis postkasser fra udvalgte steder rundt om i landet samt postkasser, der er blevet udsmykket af en række danske kunstnere.









Postkasserne sælges via Salling Group's salgskanal, føtex.dk, fra mandag 15. december klokken 10:00. Alle postkasser har været i brug, og der vil derfor være forskel på standen.





I alt sættes 1.000 postkasser til salg i to kategorier:





Brugt - med få brugsspor: 2.000 kroner

Brugt - med flere synlige brugsspor: 1.500 kroner

Salget vil, hvis alle postkasser bliver solgt - indbringe mindst 1.500.000 kroner (1.000 stk x 1.500 kroner plus et ukendt beløb fra auktionen), som ubeskåret vil gå til Danmarks Indsamling, hvor temaet i 2026 er børn i glemte kriser. Danmarks Indsamling sendes live på DR1 og DRTV 31. januar 2026.









Om den røde postkasse:

Den danske postkasse blev introduceret sammen med frimærket i 1851, hvor 13 postkasser blev opsat i København og efterfulgt af flere over hele landet

De første kasser var forskellige i størrelse og farve, men fra 1860 blev de mere ensartede og røde

Den røde farve tilskrives Louis Pio, som på daværende tidspunkt var postfunktionær

I 1876 kom den karakteristiske postkasse med den buede top og bundtømning, som siden har været et nationalt kendetegn, prydet med et kronede posthorn





Lidt om Louis Pio:

Louis Pio, der blev født i et småborgerligt hjem i Roskilde i 1841, betragtes som grundlæggeren af det danske socialdemokrati. Han arbejdede for at forbedre levevilkårene for arbejderklassen, hvis forhold han fandt oprørende.

Louis Pio mente, at de borgerliges kultur var direkte skadelig for arbejderne, fordi den var med til at opretholde et samfund, hvor den ene gruppe blev udnyttet af den anden.



(Kilde: Danmarkshistorien.lex.dk)

















© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.