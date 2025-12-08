Daglivarekoncern anlægger ladeanlæg til el-lastbiler ved centrallager i Køge

Mandag 8. december 2025 kl: 09:58

Af: Redaktionen Med et nyt ladeanlæg i Køge skubber Salling Group på skiftet fra dieseldrevne til eldrevne lastbiler. (Illustration: Salling Group)

Hvert år kører over 60.000 lastbiler ud fra Netto's lager i Køge med over 1,7 millioner paller til de Netto-butikker, som får deres varer fra laveret i Køge. Den nye ladepark vil sikre, at mange af disse leveringer fremover kan ske med eldrevne køretøjer.









Ladeparken i Køge kommer til at bestå af 24 ladestandere i en kombination af megawatt-ladere og superchargers. Planen er, at de første el-lastbiler kan koble sig på en laderstaner på det nye anlæg i løbet af tredie kvartal næste år.









- Anlægget i Køge bliver vores første og er et vigtigt skridt for os. Arbejdet med at minimere klimabelastningen fra vores transport har stået på i mange år, men overgangen fra dieseltransport til el har ikke været eksisterende grundet manglende infrastruktur. Nu tager vi selv ansvaret for at bygge de nødvendige rammer, der skal til, for vi kan ikke længere vente, hvis vi skal nå vores klimamål, siger Nicolai Gradman, der er direktør for Supply Chain & Logistics i Salling Group.









Salling Group står selv for alt anlægsarbejdet, som forventes afsluttet i sommeren 2026, hvor man kan vise et af Danmarks største privatejede ladeanlæg frem. Med ladeanlægget i Køge forventer Salling Group at reducere sin samlede årlige udledninger af klimagasser med, hvad der svarer til 3.500 ton CO2, når anlægget er fuldt oppe at køre og indarbejdet i hverdagen om fem år.









Salling Group's mål er, at varetransport, som koncernen selv kontrollerer, har en netto nul udledning i 2040.









Øgede krav til leverandørerne

Salling Group har øget kravene til sine leverandører, som senest i 2027 skal rapportere emissioner og sætte forpligtende mål for at reducere deres CO2-udledninger. Samarbejdspartnere på transportområdet skal dermed finde emissionsfri alternativer i form af lastbiler, der kan køre på eksempelvis el.









Med de nye ladefaciliteter i Køge gør Salling Group det lettere for samarbejdspartnerne at nedbringe deres udledninger ved varetransport.









- Ladefaciliteterne i Køge gør det lettere for vores transportleverandører at forpligte sig til en grønnere fremtid for den danske varetransport. Vi har i Salling Group forpligtet os til at være CO2-neutrale i 2040 på transportdelen, og derfor er det et krav, at vores transportleverandører sætter mål for reduktion af deres udledninger. Det bliver nemmere for dem nu, siger Nicolai Gradman.









Reduktionsmålene på transporten er en del af Salling Groups klimastrategi, som også indebærer investeringer i klima- og energiforbedringer for 2,4 milliarder kroner til solceller, udskiftning af oliefyr og gasvarmepumper til elvarmepumper, udskiftning af ældre køle- og fryseanlæg og låger på alle eksisterende anlæg.

















