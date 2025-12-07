Klik venligst



Polsk busproducent var kørt til messe i Bruxelles med verdenspremiere

Søndag 7. december 2025 kl: 21:24
Af: Redaktionen

Solaris havde taget sin nye og kompakte Urbino 10,5 Electric med til Busworld 2025 i Bruxelles. Bussen er designet til tætbefolkede bycentre og har en kapacitet på op til 85 passagerer


Interesserede kan læse mere i Magasinet Bus 11 - 2025, der kan hentes her:


Eller læse det online i en bladre-udgave her:





