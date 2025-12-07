Polsk busproducent var kørt til messe i Bruxelles med verdenspremiere
Søndag 7. december 2025 kl: 21:24Af: Redaktionen
Solaris havde taget sin nye og kompakte Urbino 10,5 Electric med til Busworld 2025 i Bruxelles. Bussen er designet til tætbefolkede bycentre og har en kapacitet på op til 85 passagerer
