PULJE TIL GRØN OMSTILLING AF TUNG VEJTRANSPORT:
Torsdag 4. december 2025 kl: 11:14Af: Jesper Christensen
Vejdirektoratet har givet tilsagn om tilskud for omkring 287 millioner kroner til 311 projekter i pulje til grøn omstilling af tung vejtransport fordelt på 217 forskellige virksomheder. Der gives tilskud til indkøb af 484 el-lastbiler, leasing af 436 el-lastbiler samt til 114 projekter med depotladning og 1 projekt med destinationsladning
På Vejdirektoratet's web-side kan man se en liste over tilskudsmodtagere og projekter.
Vejdirektoratet oplyser videre, at overskydende midler i puljen overføres til puljen næste år, der åbner for ansøgninger onsdag 4. februar 2026.
Oversigten over de projekter, som tildeles tilskud fra puljen, indeholder også en oversigt over tilskudsmodtagerne fordelt på ansøgningstidspunkt og virksomhedsstørrelse.
Vejdirektoratet peger på, at informationerne om projekterne er baseret på de tilsagn, der er givet i november 2025, og at der efterfølgende kan forekomme projektændringer.
Listen over tilskudsmodtagere og projekter kan ses her:
