Tilskudsmodtagere og projekter kan ses på en liste

PULJE TIL GRØN OMSTILLING AF TUNG VEJTRANSPORT:

Torsdag 4. december 2025 kl: 11:14

På Vejdirektoratet's web-side kan man se en liste over tilskudsmodtagere og projekter.









Vejdirektoratet oplyser videre, at overskydende midler i puljen overføres til puljen næste år, der åbner for ansøgninger onsdag 4. februar 2026.









Oversigten over de projekter, som tildeles tilskud fra puljen, indeholder også en oversigt over tilskudsmodtagerne fordelt på ansøgningstidspunkt og virksomhedsstørrelse.









Vejdirektoratet peger på, at informationerne om projekterne er baseret på de tilsagn, der er givet i november 2025, og at der efterfølgende kan forekomme projektændringer.









her: Listen over tilskudsmodtagere og projekter kan ses









