Europæisk megawatt-ladenetværk får støtte fra EU

Onsdag 3. december 2025 kl: 13:58

E.ON Drive Infrastructure GmbH fremhæver, at EU-Kommissionen har godkendt og tildelt konsortiet en bevilling på 70,3 millioner euro - cirka 534 millioner kroner. E.ON peger på, at konsortiet har store planer for megawatt opladning - også i Danmark.









I efteråret 2028 vil partnerne installere cirka 330 højtydende ladestandere baseret på den nyeste Megawatt Charging System (MCS)-teknologi - hver med en ladekapacitet på 1 megawatt eller mere. Ladestanderne vil blive placeret på 55 strategiske steder langs større europæiske transportruter i Tyskland, Østrig, Spanien, Frankrig, Holland, Sverige, Polen, Ungarn og Danmark.









- Med EU's klare støtte er hjørnestenen i arbejdet med at bygge den europæiske rygrad af lade infrastruktur, som skal understøtte den grønne omstilling på transportområdet, nu sat, siger Morten Hersoug, der er administrerende direktør hos E.ON Drive Infratructure Denmark.









- Med så store effekter i megawatt-området kan ellastbiler levere det, diesellastbiler gør i dag. Med HDV-E bygger vi den infrastruktur, der gør dette muligt, og på den måde bliver det til virkelighed at opnå vores kilmamål på Europas veje, siger han videre.









Henrik Mørch-Larsen, der er ansvarlig for eTransport i E.ON Drive Infrastructure GmbH, er glad for, at EU ser positivt på megawatt-opladningsprojekterne.









- Vi noterer os med glæde den solide opbakning fra EU, der er skabt i tæt samarbejde med medlemslandene. Det er et utroligt vigtigt signal til industrien om fortsat fokus og understøttelse af skiftet væk fra diesel og over til grøn elektrisk transport. Nu glæder vi os til at bygge nogle ladestationer med god kundeoplevelse og lynhurtig opladning, siger han.









Hvert sted vil være designet til at have mindst fire ladestandere. Alle ladestandere vil tilbyde offentlig adgang døgnet rundt, åben roaming og enkle betalingsmuligheder.









HDV-E-projektet repræsenterer et af de største initiativer, der i øjeblikket er i gang for at elektrificere vejgodstransport i Europa. Megawatt-opladning er et afgørende teknologisk spring, der gør det muligt for batterielektriske lastbiler at matche dieselkøretøjer i rækkevidde, ladetider og omkostningseffektivitet, hvilket igen er et vigtigt skridt mod en klimavenlig omstilling af transportsektoren.









Medfinansiering fra Den Europæiske Union

Projektet er blevet udvalgt til medfinansiering under Alternative Fuel Infrastructure Facility (AFIF). AFIF er en del af EU's Connecting Europe Facility (CEF) og forvaltes af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø (CINEA).









Fakta:

Mindst fire 1MW-ladeudtag hvert sted

Inden 2028 skal der installeres omkring 330 Megawatt-ladestationer (MCS) på 55 strategiske steder i ni europæiske lande.

Lastbiler vil kunne oplade med mindst én megawatt strøm på hver ladestander

EU har udvalgt projektet til en bevilling på 70,3 millioner euro

