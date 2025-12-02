Færdselspolitiet og Færdselsstyrelsen gennemførte særlig indsats rettet mod taxier
Tirsdag 2. december 2025 kl: 17:39Af: Redaktionen
I sidste uge gennemførte færdselspolitiet i Syd- og Sønderjylland i samarbejde med Færdselsstyrelsen en særlig kontrol rettet mod taxier. Kontrollerne, der omfattede i alt 25 køretøjer og blev gennemført både i den nordlige og i den sydlige del af politikredsen, førte til 10 sigtelser. Nogle vognmænd eller chauffører blev sigtet for flere forhold
Færdselspolitiet kontrollerede, om køretøjerne var lovlige, om føreren havde kørekort med mere, mens Færdselsstyrelsen kontrollerede, om taxierne overholdt de særlige regler for taxikørsel. Og samtlige sager vedrørte overtrædelse af taxiloven.
I to tilfælde fik taxierne kørselsforbud på grund af problemer med taxameterattesten, der dokumenterer, at taxametret og kontroludstyret fungerer korrekt. I et tilfælde var attesten udløbet, og i et andet tilfælde var attesten ikke medbragt.
Derudover var der sager om glemt chaufførkort, ikke korrekt ført trafikbog, manglende registreringsnummer på tilladelse samt tilladelsesnummer, der ikke var synligt på ydersiden af taxien.
Den største bøde, der blev givet, var på 15.000 kroner.
Derudover kontrollerede politiet andre køretøjer med samme lejlighed, hvilket førte til sigtelser for ulovlig knallert, glemt kørekort, kørsel uden førerret, manglende bagpotte samt to førere, der talte i håndholdt mobiltelefon.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Ny bekendtgørelse åbner for 4,2 meter høje køretøjer - og øget totalvægt
- Tre dieseltog fra 1980'erne lever videre
- Nye letbanetog betyder 15 minutters drift til og fra Odder
- Region investerer i otte nye letbanetog
- Svensk togopertør begynder at køre mellem Stockholm og Hamburg via København og Kolding
- Færdselspolitiet og Færdselsstyrelsen gennemførte særlig indsats rettet mod taxier
- Over to millioner tjekker ind med Rejsekort-app
- Hver femte unge har brugt pirattaxi
- Pirater i taxi hævede 100.000 kroner
- Bruttoprisen på dieselolie har svinget 1.80 kroner i løbet af året
- Energisekslaber får forbud mod vejledende priser på brændstof
- Bekendtgørelse om hastighedsbegrænsere træder i kraft
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!