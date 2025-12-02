Færdselspolitiet og Færdselsstyrelsen gennemførte særlig indsats rettet mod taxier

Tirsdag 2. december 2025 kl: 17:39

Færdselspolitiet kontrollerede, om køretøjerne var lovlige, om føreren havde kørekort med mere, mens Færdselsstyrelsen kontrollerede, om taxierne overholdt de særlige regler for taxikørsel. Og samtlige sager vedrørte overtrædelse af taxiloven.





I to tilfælde fik taxierne kørselsforbud på grund af problemer med taxameterattesten, der dokumenterer, at taxametret og kontroludstyret fungerer korrekt. I et tilfælde var attesten udløbet, og i et andet tilfælde var attesten ikke medbragt.









Derudover var der sager om glemt chaufførkort, ikke korrekt ført trafikbog, manglende registreringsnummer på tilladelse samt tilladelsesnummer, der ikke var synligt på ydersiden af taxien.





Den største bøde, der blev givet, var på 15.000 kroner.





Derudover kontrollerede politiet andre køretøjer med samme lejlighed, hvilket førte til sigtelser for ulovlig knallert, glemt kørekort, kørsel uden førerret, manglende bagpotte samt to førere, der talte i håndholdt mobiltelefon.

