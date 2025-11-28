Femern Bælt-forbindelsen kan skabe øget risiko for trængsel på veje og jernbaner

RAPPORT:

Fredag 28. november 2025 kl: 01:00

Rapporten "Rail Freight with the Fehmarn Belt fixed link", som Greater Copenhagen-samarbejdet og String-samarbejdet præsenterede i 2023, viste, at Femern Bælt-forbindelsen har potentiale til at skabe en afgørende forandring for transport samt vækst og udvikling i blandt andet Sverige og Danmark.









Rapporten understregede også, at for at indfri potentialet kræves investeringer i jernbaneinfrastrukturen for at undgå flaskehalse og kapacitetsproblemer. Mangler i jernbanesystemet betyder allerede i dag, at stadig mere gods transporteres på vej frem for bane. Med de øgede godsmængder, som Femern Bælt-forbindelsen vil medføre, konkluderede rapporten, at der er risiko for en stigning i vejtransporten på svenske og danske veje med 120 procent.









Nu præsenterer Greater Copenhagen og STRING opfølgningsrapporten “Rail Freight with the Fehmarn Belt Fixed Link. Unlocking the Potential”.









Den viser, at udviklingen ikke er vendt. Situationen er tværtimod mere akut end i 2023. Arbejdet med at fjerne kritiske flaskehalse er ikke blevet prioriteret, og rapporten konstaterer:





Flaskehalsene består:

De flaskehalse, som rapporten i 2023 pegede på, er stadig til stede og vil bestå langt efter Femern Bælt-forbindelsens åbning. Det svækker jernbanens konkurrencekraft yderligere. Lastbiltrafikkens markedsandele vokser, og udviklingen kan blive stadig sværere at vende

Uændrede transporttider:

De potentielle tidsgevinster, som Femern Bælt-forbindelsen kan give, elimineres af flaskehalsene.





- Rapporten viser, at Sverige og Danmark må fremskynde planlagte investeringer og hurtigst muligt træffe beslutning om flere. Vi risikerer ikke blot en klima- og trafiksikkerhedsudfordring, men også at gå glip af muligheden for at udnytte Femern Bælt-forbindelsens fulde potentiale for investeringer, virksomhedsetableringer, vækst og udvikling. Sverige og Danmark vil ganske enkelt misse toget, hvis vi ikke handler nu, siger Jan Juul Christensen, der er Managing Director for Greater Copenhagen.









Han suppleres af Thomas Becker, der er administrerende direktør for STRING.









- Rapporten taler sit tydelige sprog og viser, at vi ikke længere står over for et fremtidigt behov, men en helt akut opgave - noget som den nuværende sikkerhedssituation i Europa blot understreger. Femern Bælt-forbindelsen vil skabe en ny dynamik for både gods- og passagertransport i hele Nordeuropa, men hvis infrastrukturen på begge sider af tunnellen ikke følger med, risikerer vi, at flaskehalse og manglende kapacitet bremser denne udvikling og svækker de gevinster, forbindelsen ellers kan levere, siger Thomas Becker.









Rapporten præsenterer anbefalinger til regeringerne i Danmark og Sverige om tiltag, der kan dæmpe problemerne. Det handler blandt andet om:

Træf beslutning om en ny kombiterminal i Ringsted i overensstemmelse med KKR Sjællands forslag

Gennemfør straks en bilateral undersøgelse mellem Sverige og Danmark om kapacitet, redundans og tilgængelighed over Øresund. Sverige har taget første skridt, og Danmark har meldt sig positivt. Nu er det tid til næste skridt

Giv Trafikverket i opdrag at undersøge etableringen af en ny og effektiv rangerbanegård i Malmö samt begynde planlægningen af fire spor mellem Göteborg og Kungsbacka

Södra stambanan er Sydsveriges største flaskehals og forventes at forblive kritisk i overskuelig fremtid. Prioritér og fremskynd udbygningen til fire spor Lund - Hässleholm og påbegynd planlægningen af Noden Hässleholm samt strækningen Hässleholm - Alvesta









Fakta om STRING:

STRING er en politisk medlemsorganisation, der repræsenterer 9 regioner, 7 byer og 14 millioner mennesker i området mellem Hamborg og Oslo









Fakta om Greater Copenhagen:

Greater Copenhagen er et dansk-svensk politisk samarbejde, hvor 85 kommuner og fire regioner arbejder på at opbygge en af verdens mest konkurrencedygtige storbyregioner









Interesserede kan læse mere om emnet her:

















© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.