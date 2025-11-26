TRAFIKSELSKAB I MIDTJYLLAND:
Fra fredag 28. november og alle weekender frem til og med nytårsaften indsætter Midttrafik særlige julenatbusser, som vil bringe passagerne sikkert hjem efter fest
Natbusser holder klar til julens fester
Onsdag 26. november 2025 kl: 12:19Af: Redaktionen
Fra fredag 28. november og alle weekender frem til og med nytårsaften indsætter Midttrafik særlige julenatbusser, som vil bringe passagerne sikkert hjem efter fest
På midttrafik.dk/natbus kan man få et overblik over, hvor der kører natbusser og hvornår.
Man kan også bruge Rejseplanen til at finde vej til natbusserne.
Midttrafik gør opmærksom på, at i Aarhus kører natbusserne året rundt, og at de vil køre som de plejer i juletiden.
Prisen for at køre med natbus er den samme som om dagen. Det er dog muligt at få 20 procent rabat, hvis man bruger Rejsekort-appen eller det fysiske Rejsekort.
Rabatten gælder ved kørsel om aftenen eller i weekenden.
Interesserede kan se mere om Midttrafiks natbusser i tiden op til jul og videre frem til nytår her:
Helårsnatbusser:
Aarhus Bybusser
40: Park Allé - Holme - Mårslet
41: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg/Solbjerg
42: Park Allé - Stavtrup
43: Park Allé - Gellerup - Brabrand Nord
44: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst
45: Park Allé - Hasle - Skejby - Vejlby - Lystrup
46: Park Allé - Trøjborg - Risskov - Hjortshøj
Lokal- og regionalruter
100: Odder - Aarhus - Hornslet
113: Aarhus - Harlev - Galten - (Silkeborg)
114: Aarhus - Sabro - Hammel
118: Aarhus - Randers
123: Aarhus - Rønde
200: Skanderborg - Kolt - Aarhus - Hinnerup - (Hadsten)
Sæson-natbusser:
Disse busser kører i forbindelse med arrangementer og i forbindelse med jul. Se gyldigheden i køreplanen.
Herning bybusser
1: Gullestrup
2N: Birk Centerpark - Gjellerup - Hammerum
3: Snejbjerg
4: Lind
8: Tjørring
Randers bybusser
Kør gratis med natbus hver fredag og lørdag fra den 21. november til og med nytårsaften
1A: Platanvej - Busterminalen - Vorup - Randers Storcenter
2A: Nordskellet - Statsskolen - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg
3: Nordskellet - Helsted - Vestervangskolen - Busterminalen - Kristrup - Romalt
4: Platanvej - Hadsundvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund
Silkeborg bybusser
2: Trafikterminalen - Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej
4: Trafikterminalen - Remstruplund - Virklund
5: Trafikterminalen - Lysbro - Funder
7: Trafikterminalen - Sejs - Svejbæk
8: Trafikterminalen - Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej
9: Trafikterminalen - Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke
10: Trafikterminalen - Solbakkevej - Silkeborg bad - Gjessø
Viborg bybusser
1: Skaldehøj - Jernbanegade - Ellekonebakken - Liseborg Centret
2: Odshøjstien - Jernbanegade - Viborg Storcenter - Liseborg Centret
Lokal- og regionalruter
33: Struer - Lemvig.
53: Viborg - Karup - Kølvrå - Herning
124: Ringkøbing - Herning - Silkeborg - Aarhus
150: Herning - Vildbjerg
215: Bryrup - Silkeborg.
231: Randers - Hornbæk - Stevnstrup - Langå
235: Randers - Spentrup - Mariager
237: Randers - Mejlby - Gjerlev - Havndal - Hadsund
238: Randers - Mellerup - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj
580: Ringkøbing - Hvide Sande
740: Viborg - Skive
770: Viborg - Bruunshåb - Bjerringbro
811: Randers - Assentoft - Uggelhuse - Allingåbro - Auning - Fausing - Randers
823: Silkeborg - Voel - Gjern - Sorring
830: Vejle - Hedensted - Løsning - Hatting - Horsens
833: Vejle - Bredballe - Stouby - Juelsminde
834a: Vejle - Grejsdalen - Tørring - Nr. Snede
834b: Vejle - Grejsdalen - Tørring - Rask Mølle - Uldum
840: Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive
851: Horsens - Stensballe - Søvind - Hovedgård - Horsens
852: Horsens - Egebjerg - Gedved - Østbirk
853: Horsens - Brædstrup - (Silkeborg)
860: Viborg - Thorning - Kjellerup - Silkeborg
862: Viborg - Vejrumbro - Hammershøj - Randers
892: Holstebro - Ulfborg - Ringkøbing
