Natbusser holder klar til julens fester

TRAFIKSELSKAB I MIDTJYLLAND:

Onsdag 26. november 2025 kl: 12:19

På midttrafik.dk/natbus kan man få et overblik over, hvor der kører natbusser og hvornår.









Man kan også bruge Rejseplanen til at finde vej til natbusserne.









Midttrafik gør opmærksom på, at i Aarhus kører natbusserne året rundt, og at de vil køre som de plejer i juletiden.









Prisen for at køre med natbus er den samme som om dagen. Det er dog muligt at få 20 procent rabat, hvis man bruger Rejsekort-appen eller det fysiske Rejsekort.









Rabatten gælder ved kørsel om aftenen eller i weekenden.









her: Interesserede kan se mere om Midttrafiks natbusser i tiden op til jul og videre frem til nytår









Helårsnatbusser:





Aarhus Bybusser

40: Park Allé - Holme - Mårslet

41: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg/Solbjerg

42: Park Allé - Stavtrup

43: Park Allé - Gellerup - Brabrand Nord

44: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst

45: Park Allé - Hasle - Skejby - Vejlby - Lystrup

46: Park Allé - Trøjborg - Risskov - Hjortshøj





Lokal- og regionalruter

100: Odder - Aarhus - Hornslet

113: Aarhus - Harlev - Galten - (Silkeborg)

114: Aarhus - Sabro - Hammel

118: Aarhus - Randers

123: Aarhus - Rønde

200: Skanderborg - Kolt - Aarhus - Hinnerup - (Hadsten)









Sæson-natbusser:





Disse busser kører i forbindelse med arrangementer og i forbindelse med jul. Se gyldigheden i køreplanen.





Herning bybusser

1: Gullestrup

2N: Birk Centerpark - Gjellerup - Hammerum

3: Snejbjerg

4: Lind

8: Tjørring





Randers bybusser

Kør gratis med natbus hver fredag og lørdag fra den 21. november til og med nytårsaften





1A: Platanvej - Busterminalen - Vorup - Randers Storcenter

2A: Nordskellet - Statsskolen - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg

3: Nordskellet - Helsted - Vestervangskolen - Busterminalen - Kristrup - Romalt

4: Platanvej - Hadsundvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund





Silkeborg bybusser

2: Trafikterminalen - Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej

4: Trafikterminalen - Remstruplund - Virklund

5: Trafikterminalen - Lysbro - Funder

7: Trafikterminalen - Sejs - Svejbæk

8: Trafikterminalen - Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej

9: Trafikterminalen - Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke

10: Trafikterminalen - Solbakkevej - Silkeborg bad - Gjessø





Viborg bybusser

1: Skaldehøj - Jernbanegade - Ellekonebakken - Liseborg Centret

2: Odshøjstien - Jernbanegade - Viborg Storcenter - Liseborg Centret





Lokal- og regionalruter

33: Struer - Lemvig.

53: Viborg - Karup - Kølvrå - Herning

124: Ringkøbing - Herning - Silkeborg - Aarhus

150: Herning - Vildbjerg

215: Bryrup - Silkeborg.

231: Randers - Hornbæk - Stevnstrup - Langå

235: Randers - Spentrup - Mariager

237: Randers - Mejlby - Gjerlev - Havndal - Hadsund

238: Randers - Mellerup - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj

580: Ringkøbing - Hvide Sande

740: Viborg - Skive

770: Viborg - Bruunshåb - Bjerringbro

811: Randers - Assentoft - Uggelhuse - Allingåbro - Auning - Fausing - Randers

823: Silkeborg - Voel - Gjern - Sorring

830: Vejle - Hedensted - Løsning - Hatting - Horsens

833: Vejle - Bredballe - Stouby - Juelsminde

834a: Vejle - Grejsdalen - Tørring - Nr. Snede

834b: Vejle - Grejsdalen - Tørring - Rask Mølle - Uldum

840: Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive

851: Horsens - Stensballe - Søvind - Hovedgård - Horsens

852: Horsens - Egebjerg - Gedved - Østbirk

853: Horsens - Brædstrup - (Silkeborg)

860: Viborg - Thorning - Kjellerup - Silkeborg

862: Viborg - Vejrumbro - Hammershøj - Randers

892: Holstebro - Ulfborg - Ringkøbing

