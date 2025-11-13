Busmand har skifter rute

Torsdag 13. november 2025 kl: 14:15

Mandag i denne uge tog Dan Schroeder hul på et nyt kapitel som Key Account Manager på ZhongTong-busser hos Hessel Bus, hvor han ser frem til de nye udfordringer og oplevelser.









I anledningen af jobskiftet sender Dan Schroeder et kæmpestort tak til alle de fantastiske kolleger hos Scania for alle de muligheder og oplevelser, han har fået - samt gode løsninger til krævende udfordringer.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.