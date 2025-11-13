Busmand har skifter rute
Torsdag 13. november 2025 kl: 14:15Af: Jesper Christensen
Dan Schroeder, der i knap 19 år har været ansat hos Scania Danmark, hvor han senest har været Key Account Manager i busdivisionen, har forladt den svenske koncern og tiltrådt et job som Key Account Manager hos Hessel Bus A/S
Mandag i denne uge tog Dan Schroeder hul på et nyt kapitel som Key Account Manager på ZhongTong-busser hos Hessel Bus, hvor han ser frem til de nye udfordringer og oplevelser.
I anledningen af jobskiftet sender Dan Schroeder et kæmpestort tak til alle de fantastiske kolleger hos Scania for alle de muligheder og oplevelser, han har fået - samt gode løsninger til krævende udfordringer.
