Politikere uddeler knap 18 millioner kroner til flere nulemissionsbusser

Fredag 7. november 2025 kl: 11:42

Med Infrastrukturplan 2035 blev der afsat i alt 250 millioner kroner i en pulje til støtte til merudgifter ved grøn omstilling af busser og flextrafik. Der udmøntes midler årligt fra puljen frem til 2026. I år har der været tre ansøgere til puljemidlerne, og forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 har besluttet, at alle tre skal have tilsagn om støtte.









Det drejer sig om følgende:





Trafikselskabet Movia:

Omstilling af regionale buslinjer i Region Sjælland til nulemission (tildelt støtte: 1.106.684 kroner)

Region Hovedstaden:

Omstilling af linje 40E og 400S til nulemission (tildelt støtte: 2.868.547 kroner)

Region Midtjylland:

Regionale el-busser i Østjylland og på Djursland (tildelt støtte: 13.853.470 kroner)

Tildelt støtte i alt: 17.828.701 kroner









Transportministeriet gør opmærksom på, at det er en forudsætning for at modtage støtter, at ansøgeren selv finansierer halvdelen af projektudgifterne. De tre projekter giver derfor samlet grøn omstilling af busser for i alt 35.657.402 kroner.









Tildelingen vil nu blive forelagt Folketingets Finansudvalg til endelige godkendelse og udmøntning.









Trafikstyrelsen har håndteret ansøgningerne og vurderet i hvor høj grad, projekterne vil nedbringe CO2-udledninger og øvrige emissioner, accelere den grønne omstilling og sikre så vidt muligt en geografisk spredning.









Der var i alt 55,8 millioner kroner til udmøntning fra puljen i 2025. Puljemidlerne kunne søges til støtte til eksempelvis til merudgifter i forbindelse med omstilling af regionale busruter til nulemissionsbusser, merudgifter ved omstilling af flextrafik til nulemissionsbiler, samt støtte til omkostninger til ladeinfrastruktur til den grønne flextrafik.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.