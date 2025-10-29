Staten eksproprierer Halsskov Færgehavn
Onsdag 29. oktober 2025 kl: 15:03Af: Redaktionen
Transportministeriet har sat gang i ekspropriationen af Halskov Færgehavn efter, at Ankestyrelsen i begyndelsen af oktober underkendte, at Slagelse Kommune kunne sælge havnen til Sund & Bælt uden et offentligt udbud
Sund & Bælt indgik 19. maj 2025 aftale med Slagelse Kommune om at købe Halsskov Færgehavn for at sikre forsyningssikkerheden i tilfælde af en længerevarende lukning af Storebæltsbroen. Men Ankestyrelsen underkendte 8. oktober, at Slagelse Kommune kunne sælge havnen uden et offentligt udbud.
Ankestyrelsen fandt ikke, at hensynet til beredskabet for Storebæltsforbindelsen kunne begrunde en undtagelse fra reglerne om offentligt udbud.
Transportministeriet har derfor med hjemmel i beredskabsloven meddelt Slagelse Kommune, at ministeriet har sat gang en ekspropriationsproces af arealer ved Halsskov Færgehavn.
Det er hensigten, at indholdet af den indgåede aftale mellem Sund & Bælt og Slagelse Kommune fortsat skal realiseres, selv om overtagelsen af arealer gennemføres ved ekspropriation.
Sund & Bælt vil derfor efterfølgende tage hensyn til de særlige forhold i Halsskov Havn, herunder overtagelse af MF Broen, og at der bliver lavet en areallejekontrakt, som betyder, at havnen fortsat vil være åben for offentligheden, bortset fra de perioder, hvor der vil være arbejde.
Transportministeriet har ligeledes eksproprieret arealer ved Knudshoved Havn med henblik på beredskabet for Storebæltsforbindelsen.
