Letbanen i Aarhus må fortsætte med reduceret drift ind i januar

Lørdag 20. december 2025 kl: 11:06

Hos Aarhus Letbane havde man håbet på at vende tilbage til normal drift ved årsskiftet, men processen med at få godkendt ændringerne på magnetskinnebremserne på Variobahn-togene har ikke haft den fremdrift, man havde ønsket. Aarhus Letbane peger blandt andet på, at Trafikstyrelsen har vurderet, at ændringen skal gennemgås af en ekstern assessor - en uvildig tredje part, der skal verificere, at ændringen kan gennemføres sikkert.









Assessor er sat på sagen, og Aarhus letbane afventer status på den videre proces og tidsramme. Indtil da fortsætter den nuværende køreplan ind i januar.









- Vi ved, at det skaber frustration for vores passagerer, og det beklager vi dybt, siger Michael Borre, der er administrerende direktør i Aarhus Letbane.









- Der er ikke noget, vi hellere vil end at komme tilbage til normal drift, men sikkerheden kommer først. Vi arbejder så hurtigt og grundigt, vi kan, siger han videre.









