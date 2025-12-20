Letbanen i Aarhus må fortsætte med reduceret drift ind i januar
Lørdag 20. december 2025 kl: 11:06Af: Redaktionen
Tidligere i år opstod der problemer med et nødbremsesystem på fem af letbanetogene i Aarhus. Problemerne har betydet, at togene er taget ud af drift. Løsningen i form af en ændring på Variobahn-togene ligger klar, men togene skal gennemgås af en ekstern assessor - en uvildig tredje part, der skal verificere, at ændringen kan gennemføres sikkert.gennem en ny sikkerkedsgodkendelse
Hos Aarhus Letbane havde man håbet på at vende tilbage til normal drift ved årsskiftet, men processen med at få godkendt ændringerne på magnetskinnebremserne på Variobahn-togene har ikke haft den fremdrift, man havde ønsket. Aarhus Letbane peger blandt andet på, at Trafikstyrelsen har vurderet, at ændringen skal gennemgås af en ekstern assessor - en uvildig tredje part, der skal verificere, at ændringen kan gennemføres sikkert.
Assessor er sat på sagen, og Aarhus letbane afventer status på den videre proces og tidsramme. Indtil da fortsætter den nuværende køreplan ind i januar.
- Vi ved, at det skaber frustration for vores passagerer, og det beklager vi dybt, siger Michael Borre, der er administrerende direktør i Aarhus Letbane.
- Der er ikke noget, vi hellere vil end at komme tilbage til normal drift, men sikkerheden kommer først. Vi arbejder så hurtigt og grundigt, vi kan, siger han videre.
Aarhus Letbane har beskrevet forholdene vedrørende fejlen om nødbremsesystemet på de fem Variobahn-tog - klik her og se, hvad Aarhus Letbane skriver:
