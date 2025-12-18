Specialkøretøj skal køre ud i Limfjorden

Torsdag 18. december 2025 kl: 13:58

Af: Redaktionen Specialkøretøjet eller -fartøjet som snart vil operere i Limfjorden ved Aalborg. (Foto: Fugro)

Specialkøretøjet - eller specialfartøjet - adskiller sig fra traditionelle borerigge ved at være udstyret med både larvefødder og lange ben. Det betyder, at det både køre og sejle direkte i meget lavt vand. Derfor er den ideel til Limfjorden, hvor vanddybden udenfor sejlrenden nord og syd for Egholm er under 1,5 meter flere steder, og dermed for lavt til almindelige flådeløsninger.









- Det er et stykke specialudstyr, der kommer til Aalborg, og i fagsprog hedder det en ambifibieboremaskine. Det er en overdimensioneret boremaskine, som vi skal lave geotekniske undersøgelser med på lavt vand i Limfjorden. Den skaffer os viden om jordbundsforholdene - både geologisk viden og viden om jordens styrkeegenskaber – som vi har brug for i forhold til design af tunnel og lavbro, siger Inge Birkegaard Damsgaard, der er projektchef i Vejdirektoratet og ansvarlig for tunnelbyggeriet til en tredie forbindelse over Limfjorden ved Aalborg.









I projektområdet for den 3. Limfjordsforbindelse er Limfjorden generelt meget lavvandet uden for de relativt smalle sejlrender nord og syd for Egholm. Det betyder, at både tunnel og lavbro hovedsageligt skal bygges på meget lavt vand.









Under borearbejdet stabiliserer maskinen sig selv ved at sænke støtteben ned på fjordbunden, så boringerne kan udføres præcist og sikkert. Der bores mellem 10 og 60 meter ned under bunden for at indsamle detaljeret viden om jordbundens geologi og styrkeegenskaber.









- Med valget af amfibieboremaskinen bliver det muligt at gennemføre undersøgelserne med et begrænset behov for at anlægge midlertidige køreveje på det lave vand. Det reducerer indgrebet i fjorden herunder påvirkningen af havmiljøet, siger Inge Birkegaard Damsgaard.









Når amfibieboremaskinen er taget i brug, udfører Vejdirektoratet geotekniske undersøgelser fra to typer fartøjer - amfibieboremaskinen i lavvandede områder og en flåde på dybere vand.









Arbejdet kommer til at foregå døgnet rundt alle ugens dage og forventes ikke at medføre støjgener. Specialkøretøjet forventes at være i området frem til sommerferien.





Lidt fakta:

Fartøjet har været længe undervejs fra Dubai til Aalborg. Vejdirektoratet forventer, at det ankommer til Aalborg med udgangen af december, hvorefter det skal samles med en stor kran i Marina Fjordparken inden, det kan tages i brug ved Egholm

Det er Vejdirektoratets rådgiver COWI, der har hyret det engelsk/hollandske firma Fugro som underleverandør af ambifibieboremaskinen, der skal udføre geotekniske undersøgelser på det lave vand i Limfjorden

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.