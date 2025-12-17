Økonomisk modvind blev efterfulgt af en blodprop

Onsdag 17. december 2025 kl: 13:21

Af: Redaktionen Michael Rasmussen arbejdede som vognmand ofte 70 timer om ugen, mens spekulationerne kørte rundt i hovedet, og han løb stærkere for at indhente det, der ikke hang sammen i regnskabet.









- Det ligger et pres på en. Jeg følte mig ikke stresset på nogen måde, men alligevel spekulerer du og mærker, at det kører rundt i hovedet. Det gjorde så også, at jeg fik en blodprop, siger Michael Rasmussen.







Da han kom på benene igen, kunne Michael Rasmussen se, hvor alvorligt det stod til. Han drev en virksomhed, hvor kroner og ører ikke hang sammen, og hvor flere af de lastbiler, han ejede, ikke gav nok. Han vidste, at hvis han ikke gjorde noget, ville han være på vej mod en betalingsstandsning eller konkurs. Det var dér, han mærkede, at han havde brug for nogen udefra til at vende tingene med.







Derfor tog han kontakt til Early Warning, som er et gratis tilbud under erhvervshusene, hvor han kunne tale med folk, som ikke kendte hans baggrund, men som kunne gennemgå virksomheden sammen med ham fordomsfrit og uden følelser.









- Jeg var i gang med mange ting og tænkte: Gør jeg noget forkert? Det gav mig meget, at de kunne se på det udefra og vende tingene med mig uden, at de havde følelser involveret. De kom jo ikke med en mening om mig. De så bare på tallene og på mulighederne. Det var godt, at det var råt og kontant. Det gav ro på en anden måde, siger han.







Michael Rasmussen er langt fra den eneste virksomhedsejer, der har søgt hjælp, når presset er blevet for stort. Hvert år henvender flere hundrede små og mellemstore virksomheder sig til Early Warning, som er forankret hos Erhvervshus Midtjylland og som drives i samarbejde mellem alle fem erhvervshuse, så virksomhedsejere over hele landet kan få gratis og uvildig sparring, når økonomien eller driften vakler.







Den seneste effektmåling udarbejdet af Teknologisk Institut viser, at Early Warning har markant betydning for virksomhedernes chancer for at komme videre. 43 procent af de virksomheder, der gennemfører et forløb, overlever, selvom de typisk står i alvorlige vanskeligheder, når de søger hjælp. Samtidig vil 72 procent anbefale ordningen til andre.







Early Warning er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Siden 2007 har over 10.000 virksomheder fået hjælp gennem ordningen, og Michael Rasmussens forløb er et af de mange, der viser behovet for indsatsen.









- Michaels historie er et godt eksempel på det, vi møder mange steder i landet. Når presset vokser, og man står alene med beslutningerne, kan det være svært at se en vej frem. Derfor er det afgørende, at virksomhedsejere rækker ud i tide og får uvildig sparring. Vores tilbud handler om at skabe overblik og finde realistiske muligheder sammen på en måde, der gør det muligt at træffe beslutninger med ro, siger Morten Møller, der er national leder for Early Warning.







For Michael Rasmussen betød hjælpen, han modtog, at der kom en plan på bordet. Han fik hjælp til at gennemgå økonomien og skille sig af med de lastbiler, der ikke tjente penge. I dag har han to biler tilbage – dem, som giver overskud – og han har styr på driften igen.









- Havde jeg ikke gjort noget, var det endt i konkurs. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Nu står jeg et helt andet sted, siger vognmanden.

