Dansere danser for nattog

Torsdag 11. december 2025 kl: 11:50

Af: Redaktionen Pyjamaspartyet er en del af et større Pyjama Party, der finder sted samtidig på en række 14 europæiske banegårde. Baggrunden er, at arrangørerne som rejsende savner politikerne som dansepartnere. Savnet er politikere og regeringer, der vil gøre en praktisk indsats for klimapolitik og transport i Europa.





Hos Rådet for Bæredygtig Trafik peger man på, at politikerne i Danmark er parat til at betale 8.700 kroner for at spare et ton CO2 ved at omlægge fra fossilt flybrændstof til biobrændstoffer på en indenrigsrute København-Aalborg fra marts næste år. I den sammenhæng fremhæver Rådet for Bæredygtig Trafik, at der kan spares utroligt meget mere CO2 for meget færre penge pr. rejsende, hvis noget af den europæiske flytrafik blev erstattet af tog - ikke mindst af nattog på de lange afstande.





Men hidtil har den politiske og økonomiske støtte fra politierne i Danmark været begrænset.





Nattogene, der kører i Danmark, kommer andre steder fra - og har andre steder som mål - eksempelvis nattoget mellem Stockholm og Berlin, der undervejs gennem sæsonen stopper ved et par stationer i Danmark.





Rådet for Bæredygtig Trafik savner direkte forbindelse fra Danmark, da togskifte i eksempelvis Hamburg ikke er attraktivt og ikke flytter nok rejsende væk fra flyrejser og over i tog. Eller også er der ikke nattog - men alene lange rejser om dagen.







Rådet for Bæredygtig Trafik savner især nattog til Oslo og til Bruxelles. Og et planlagt nattog til Basel blev aflyst, da et flertal i det schweiziske parlament afslog at støtte forbindelsen økonomisk.







- De frie markedskræfter kan ikke sikre den grønne omstilling med nattog uden en vis form for offentlig planlægning og støtte. Der er ingen bureaukratiske forhindringer og sammenlignet med andre CO2-reduktioner, er nattog et billigt og populært sted at sætte i gang, siger Poul Kattler, der er forperson for Rådet for Bæredygtig Trafik.













Interesserede kan læse mere om fredagens dans på Københavns Hovedbanegård



Interesserede kan læse mere om Rådet for Bæredygtig Trafik



- Vores dans fredag aften er sjov, men er også udtryk for frustration over totalt fravær af dansk handling, siger han videre.Interesserede kan læse mere om fredagens dans på Københavns Hovedbanegård her: Interesserede kan læse mere om Rådet for Bæredygtig Trafik her:

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.