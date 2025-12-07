Forsvaret køber lufthavnsanlæg på Djursland
Søndag 7. december 2025 kl: 21:16Af: Redaktionen
Forsvaret har indgået aftale om køb af de flyoperative anlæg i Aarhus Airport ved Tirstrup på Djursland. Aarhus Lufthavn - eller Flyvestation Tirstrup - der blev anlagt af den tyske besættelsesmagt i 1946, omfattede frem til 1998 både en civil del og en militærdel
Forsvaret har indgået aftale om køb af de flyoperative anlæg i Aarhus Airport. Købet skal sikre, at Forsvaret til enhver tid kan anvende og tilpasse anlæggene i sammenhæng med Forsvarets tilstødende arealer som beredskabslufthavn og dermed opretholde et tidssvarende og fleksibelt beredskab
- Rådighed over de flyoperative anlæg i Aarhus Lufthavn styrker vores og allierede flyenheders fleksibilitet og kampkraft i rammen af det kollektive forsvar, siger chef for Flyvevåbnet generalmajor Jan Dam.
Området rummer i dag militære faciliteter ejet af Forsvaret, blandt andet fly-shelters og depotområder, ligesom det ligger strategisk placeret i forhold til værtsnationsstøtte, hvor materiel og personel kan ankomme via Aarhus Havn.
Med købet overtager Forsvaret ejerskabet af de flyoperative anlæg i lufthavnen. Det vil sige landingsbanen med tilhørende taxibaner, kontroltårn, beredskabsbygning og tilhørende arealer.
Aarhus Airport kan fortsat anvende landingsbane og taxibaner i forbindelse med den civile beflyvning.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Forsvaret køber lufthavnsanlæg på Djursland
- Statens opkøb af lufthavnsanlæg på Djursland vækker glæde hos politikere i Aarhus
- E-handlen sætter rekord igen
- Fragtdrone kan transportere op til 250 kg
- Norsk flyselskab udvider sit ruteprogram
- Canada og Danmark bliver forbundet med ny direkte flyforbindelse
- Lufthavn på Djursland holdt passagertallet
- Kurervirksomhed er kåret som en af verdens bedste arbejdspladser
- Nordjylland får direkte flyforbindelse til Norditalien
- Danskbaseret transportkoncern er ny olympisk logistik- og transportpartner
- Passagertallet satte rekord i lufthavn ved Limfjorden
- Luftfragtfirma opgraderer til større fragtfly i Billund
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!