Forsvaret køber lufthavnsanlæg på Djursland

Søndag 7. december 2025 kl: 21:16

Forsvaret har indgået aftale om køb af de flyoperative anlæg i Aarhus Airport. Købet skal sikre, at Forsvaret til enhver tid kan anvende og tilpasse anlæggene i sammenhæng med Forsvarets tilstødende arealer som beredskabslufthavn og dermed opretholde et tidssvarende og fleksibelt beredskab









- Rådighed over de flyoperative anlæg i Aarhus Lufthavn styrker vores og allierede flyenheders fleksibilitet og kampkraft i rammen af det kollektive forsvar, siger chef for Flyvevåbnet generalmajor Jan Dam.





Området rummer i dag militære faciliteter ejet af Forsvaret, blandt andet fly-shelters og depotområder, ligesom det ligger strategisk placeret i forhold til værtsnationsstøtte, hvor materiel og personel kan ankomme via Aarhus Havn.





Med købet overtager Forsvaret ejerskabet af de flyoperative anlæg i lufthavnen. Det vil sige landingsbanen med tilhørende taxibaner, kontroltårn, beredskabsbygning og tilhørende arealer.





Aarhus Airport kan fortsat anvende landingsbane og taxibaner i forbindelse med den civile beflyvning.

