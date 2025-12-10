To tredjedele anser teknologi for at være afgørende for vækst

UNDERSØGELSE BLANDT SPEDITØRER OG TOLDAGENTER:

Onsdag 10. december 2025 kl: 12:41

Descartes Systems Group's undersøgelse - Global Forwarder/Broker Benchmark Study - viser, at 67 procent af speditører og toldkonsulenter ser teknologi som en grundlæggende faktor for vækst. Undersøgelsen er baseret på svar fra 434 speditører og toldagenter fra Nordamerika, EMEA, Asien-Stillehavsområdet og Latinamerika og viser en branche, der står over for store geopolitiske udfordringer, men også muligheder med ny teknologi.









- I løbet af de ni år, undersøgelsen er blevet gennemført, har teknologiens rolle for speditører og toldagenter gennemgået store forandringer. Tidligere var fokus på at strømline administrative processer, men nu er digital kundekontakt og intelligent automatisering vigtigere. Selv når den globale usikkerhed er stor, som den er nu, er mange aktører optimistiske med hensyn til teknologiens evne til at omdefinere fremtidens logistik, siger Scott Sangster, der er General Manager for Logistics Services Providers hos Descartes.









Hvilke strategier forventes at hjælpe din organisation med at differentiere sig fra og vokse i forhold til sine konkurrenter?





Hvilke teknologier forventes at give din organisation mest værdi i løbet af de næste to år?





På trods af stigende global ustabilitet (60 procent), toldændringer (42 procent) og prispres fra kunder (61 procent) ser 67 procent af speditører og toldkonsulenter teknologi som en vigtig drivkraft for fremtidig vækst. Over halvdelen (55 procent) siger også, at investering i ny teknologi er deres primære strategi for at opnå konkurrencemæssige fordele.





IT-investeringer drevet af AI

55 procent af respondenterne ser kunstig intelligens - AI - som deres vigtigste investeringsfokus de næste to år. Samtidig stiger andelen, der prioriterer prisstyringsløsninger (20 procent) eller compliance-løsninger (30 procent), i takt med at branchen står over for stadig mere komplekse regler.





Andre vigtige indsigter:

Manuelle processer bremser væksten: 25 procent siger, at manuelle arbejdsgange er deres største hindring, især blandt mindre virksomheder, der også er begrænset af adgangen til kapital (27 procent)

AI i fokus for investeringer: 55 procent planlægger at prioritere AI-investeringer i de næste to år

Kundefokus ændrer sig: Skræddersyede tjenester (33 procent) har overhalet høje serviceniveauer (31 procent) som den vigtigste konkurrencemæssige fordel. Dette er et tegn på en mere personlig og datadrevet kundeoplevelse

Teknologiens betydning varierer alt efter virksomhedens størrelse: 60 procent af de større virksomheder anser teknologi for at være afgørende for vækst, sammenlignet med kun 27 procent af de mindre virksomheder





Om undersøgelsen:

I alt deltog 434 speditører og toldagenter fra Nordamerika, EMEA, Asien-Stillehavsområdet og Latinamerika

Deltagerne omfattede Descartes-kunder, læsere af branchemedier og medlemmer af syv internationale brancheorganisationer, herunder Association of International Customs and Border Agencies (AICBA), British International Freight Association (BIFA), European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services (CLECAT) og International Federation of Freight Forwarders Association (FIATA)

Målet med undersøgelsen har været at skabe et samlet billede af, hvordan logistikudbydere tilpasser sig økonomiske, lovgivningsmæssige og teknologiske ændringer

Interesserede kan læse hele rapporten her:









Om Descartes:

Descartes hjælper kunder over hele verden gennem løsninger inden for strategisk ruteoptimering, transportoptimering og toldhåndtering

Descartes løsninger anvendes til planlægning, sporing og opfølgning af leverancer, men også til styring og opfølgning af transportaftaler, servicekvalitet og transportfakturaer

Descartes løsninger giver adgang til globale handelsdata for hurtigt og nemt at oprette og sende import- og eksportmeddelelser og for at sikre, at de overholder de krav og sanktioner der pålægges af forskellige stater og myndigheder

Descartes hovedkvarter ligger i Waterloo i Canada, mens det nordiske hovedkontor ligger i Malmö i Skåne



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.