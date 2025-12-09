MODULVOGNTOG OG VOGNTOG MED DOBBELT TRAILER:
Færdselsstyrelsen har udsendt to nye bekendtgørelser
Tirsdag 9. december 2025 kl: 12:46Af: Redaktionen
Ønsker fra landtransportbranchen har ført til ændringer i bekendtgørelserne om køretøjer i forsøg med modulvogntog og om køretøjer i forsøg med dobbelttrailer-vogntog. Færdselsstyrelsen har derfor udsendt to nye bekendtgørtelser, der træder i kraft 1. januar
Bekendtgørelserne åbner blandt andet for øgede tilladte totalvægte, et ændret dansk skilt og tilladelse til brug af svensk skilt til dobbelttrailervogntog. Samtidig øges vogntogslængden ved brug af lastbiler med forlænget førerhuse.
Færdselsstyrelsen peger på, at ændringerne hovedsagelig skyldes, et politisk ønske om at imødekomme landtransportbranchens ønsker i dimensionsbekendtgørelsen, hvilket fører til ændringer i de nævnte bekendtgørelser.
Den nye bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog medfører:
- Forhøjede tilladte totalvægte i overensstemmelse med dimensionsbekendtgørelsen. Vægtforøgelsen for syv-akslede modulvogntog træder dog først i kraft 1. januar 2027. Indtil da gælder den nuværende vægtgrænse
- Krav om efterlevelse af 20 procent-reglen, hvor 20 procent af vogntogets totalvægt skal ligge på den trækkende aksel ved igangsætning, for vogntog med totalvægt over 60.000 kg
- En øget totallængde ved brug af lastbil med forlænget førerhus
Den nye bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med dobbelttrailer-vogntog medfører:
- Forhøjede tilladte totalvægte i overensstemmelse med dimensionsbekendtgørelsen
- Det danske skilt for dobbelttrailer-vogntog ændres, og svenske skilte anerkendes, så de kan bruges i Danmark
Færdselsstyrelsen gør opmærksom på, at der fortsat er tale om en forsøgsordning for begge vogntogstyper.
Interesserede kan se bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med dobbelttrailer-vogntog her:
Interesserede kan se bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog her:
