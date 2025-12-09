Færdselsstyrelsen har udsendt to nye bekendtgørelser

MODULVOGNTOG OG VOGNTOG MED DOBBELT TRAILER:

Tirsdag 9. december 2025 kl: 12:46

Bekendtgørelserne åbner blandt andet for øgede tilladte totalvægte, et ændret dansk skilt og tilladelse til brug af svensk skilt til dobbelttrailervogntog. Samtidig øges vogntogslængden ved brug af lastbiler med forlænget førerhuse.









Færdselsstyrelsen peger på, at ændringerne hovedsagelig skyldes, et politisk ønske om at imødekomme landtransportbranchens ønsker i dimensionsbekendtgørelsen, hvilket fører til ændringer i de nævnte bekendtgørelser.





Den nye bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog medfører:





Forhøjede tilladte totalvægte i overensstemmelse med dimensionsbekendtgørelsen. Vægtforøgelsen for syv-akslede modulvogntog træder dog først i kraft 1. januar 2027. Indtil da gælder den nuværende vægtgrænse

Krav om efterlevelse af 20 procent-reglen, hvor 20 procent af vogntogets totalvægt skal ligge på den trækkende aksel ved igangsætning, for vogntog med totalvægt over 60.000 kg

En øget totallængde ved brug af lastbil med forlænget førerhus





Den nye bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med dobbelttrailer-vogntog medfører:

Forhøjede tilladte totalvægte i overensstemmelse med dimensionsbekendtgørelsen

Det danske skilt for dobbelttrailer-vogntog ændres, og svenske skilte anerkendes, så de kan bruges i Danmark





Færdselsstyrelsen gør opmærksom på, at der fortsat er tale om en forsøgsordning for begge vogntogstyper.









her: Interesserede kan se bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med dobbelttrailer-vogntog





her: Interesserede kan se bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.