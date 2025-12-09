NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS:
To mærker er kørt frem - de øvrige tilbage
Tirsdag 9. december 2025 kl: 11:22Af: Jesper Christensen
Volvo Trucks og Scania er kørt frem i årets første 11 måneder målt på antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt - og på markedsandele. Ved udgangen af november i år var der nyregistreret 3.931 nye lastbiler mod 3.939 ved udgangen af november sidste år - en forskel på 0,2 procent
I nedenstående tabel, der er baseret på tal fra Bilstatistik.dk, kan man se de faktiske antal nyregistrerede lastbiler med tilhørende markedsandele i år sammenholdt med samme periode sidste år.
Vi har som noget nyt medtaget antal nyregistrerede elektriske lastbiler i tabellen for at give et indtryk af udviklingen på det elektriske område. Her er der tale om en fremgang på 27 fra 193 i perioden januar - november sidste år til 220 i den tilsvarende periode i år. Det svarer til en fremgang på 13,99 procent, men da tallene er så i forhold til det samlede antal nyregistreringer skal der heller ikke så mange til for at få en stor procentvis fremgang eller tilbagegang.
Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske
Mærke
Januar - november 2025
Januar - november 2024
2025 - 2024
Antal
Elektriske
Andel
Antal
Elektriske
Andel
Ændring
Volvo Trucks
1.386
80
35,26 %
1.324
91
33,61 %
4,68
Scania
1.250
19
31,80 %
1.207
11
30,64 %
3,56
Mercedes-Benz
530
101
13,48 %
581
90
14,75 %
-8,78
MAN
465
11
11,83 %
475
0
12,06 %
-2,11
DAF
178
1
4,53 %
187
0
4,75 %
-4,81
Renault Trucks
64
8
1,63 %
78
0
1,98 %
-17,95
Iveco
56
0
1,42 %
62
0
1,57 %
-9,68
Ford Trucks
2
0
0,05 %
18
0
0,46 %
-88,89
BMC
0
0
-
2
0
0,05 %
-100,00
Dennis Eagle
0
0
-
2
1
0,05 %
-100,00
Rosenbauer
0
0
-
3
0
0,08 %
-100,00
I alt
3.931
220
35,26 %
3.939
193
33,61 %
-0,20
(Kilde: Bilstatistik.dk)
