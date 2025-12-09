To mærker er kørt frem - de øvrige tilbage

NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS:

Tirsdag 9. december 2025 kl: 11:22

I nedenstående tabel, der er baseret på tal fra Bilstatistik.dk, kan man se de faktiske antal nyregistrerede lastbiler med tilhørende markedsandele i år sammenholdt med samme periode sidste år.









Vi har som noget nyt medtaget antal nyregistrerede elektriske lastbiler i tabellen for at give et indtryk af udviklingen på det elektriske område. Her er der tale om en fremgang på 27 fra 193 i perioden januar - november sidste år til 220 i den tilsvarende periode i år. Det svarer til en fremgang på 13,99 procent, men da tallene er så i forhold til det samlede antal nyregistreringer skal der heller ikke så mange til for at få en stor procentvis fremgang eller tilbagegang.









Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske Mærke Januar - november 2025 Januar - november 2024 2025 - 2024 Antal Elektriske Andel Antal Elektriske Andel Ændring

i procent Volvo Trucks 1.386 80 35,26 % 1.324 91 33,61 % 4,68 Scania 1.250 19 31,80 % 1.207 11 30,64 % 3,56 Mercedes-Benz 530 101 13,48 % 581 90 14,75 % -8,78 MAN 465 11 11,83 % 475 0 12,06 % -2,11 DAF 178 1 4,53 % 187 0 4,75 % -4,81 Renault Trucks 64 8 1,63 % 78 0 1,98 % -17,95 Iveco 56 0 1,42 % 62 0 1,57 % -9,68 Ford Trucks 2 0 0,05 % 18 0 0,46 % -88,89 BMC 0 0 - 2 0 0,05 % -100,00 Dennis Eagle 0 0 - 2 1 0,05 % -100,00 Rosenbauer 0 0 - 3 0 0,08 % -100,00 I alt 3.931 220 35,26 % 3.939 193 33,61 % -0,20



