NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS:

To mærker er kørt frem - de øvrige tilbage

Tirsdag 9. december 2025 kl: 11:22
Af: Jesper Christensen

Volvo Trucks og Scania er kørt frem i årets første 11 måneder målt på antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt - og på markedsandele. Ved udgangen af november i år var der nyregistreret 3.931 nye lastbiler mod 3.939 ved udgangen af november sidste år - en forskel på 0,2 procent

I nedenstående tabel, der er baseret på tal fra Bilstatistik.dk, kan man se de faktiske antal nyregistrerede lastbiler med tilhørende markedsandele i år sammenholdt med samme periode sidste år.


Vi har som noget nyt medtaget antal nyregistrerede elektriske lastbiler i tabellen for at give et indtryk af udviklingen på det elektriske område. Her er der tale om en fremgang på 27 fra 193 i perioden januar - november sidste år til 220 i den tilsvarende periode i år. Det svarer til en fremgang på 13,99 procent, men da tallene er så i forhold til det samlede antal nyregistreringer skal der heller ikke så mange til for at få en stor procentvis fremgang eller tilbagegang.


Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske

Mærke

Januar - november 2025

Januar - november 2024

2025 - 2024

Antal

Elektriske

Andel

Antal

Elektriske

Andel

Ændring
 i procent

Volvo Trucks

1.386

80

35,26 %

1.324

91

33,61 %

4,68

Scania

1.250

19

31,80 %

1.207

11

30,64 %

3,56

Mercedes-Benz

530

101

13,48 %

581

90

14,75 %

-8,78

MAN

465

11

11,83 %

475

0

12,06 %

-2,11

DAF 

178

1

4,53 %

187

0

4,75 %

-4,81

Renault Trucks

64

8

1,63 %

78

0

1,98 %

-17,95

Iveco

56

0

1,42 %

62

0

1,57 %

-9,68

Ford Trucks

2

0

0,05 %

18

0

0,46 %

-88,89

BMC

0

0

-

2

0

0,05 %

-100,00

Dennis Eagle

0

0

-

2

1

0,05 %

-100,00

Rosenbauer

0

0

-

3

0

0,08 %

-100,00

I alt

3.931

220

35,26 %

3.939

193

33,61 %

-0,20



(Kilde: Bilstatistik.dk)


© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

